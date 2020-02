Giuseppe Nastasi/ Uomini e Donne: “voglio farmi conoscere per quello che sono”

Giuseppe Nastasi vuole conquistare Sara Amira con la sua personalità, mostrando alla tronista di Uomini e Donne chi è davvero evitando maschere e finzioni. Dopo l’ultima discussione con Sara che ha ammesso di non fidarsi di lui e di non credere totalmente al suo interesse, nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Giuseppe riuscirà a riconquistare, in parte, la fiducia dell’assistente di volo e a strapparle un sorriso. Con un biglietto in cui le chiederà d’incontrarsi a metà strada, il corteggiatore riuscirà a sciogliere, in parte, i dubbi di Sara che, in esterna, si ritroverà in un punto segnato da una grande X. Giuseppe, così, si lascerà andare dichiandosi pronto a dimostrare a Sara il suo interesse, ma chiedendo alla tronista la stessa cosa. Una richiesta che la Amira accetterà al punto che la tronista non riuscirà a nascondere la sua gioia per il passo fatto da Giuseppe.

GIUSEPPE NASTASI: “VOGLIO FARMI CONOSCERE DA SARA AMIRA PER QUELLO CHE SONO”

Come ha più volte ribadito in puntata, Giuseppe Nastasi, ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, ribadisce di essere ciò che appare in tv e di non voler illudere Sara Amira mostrandole una parte che non gli appartiene. “Voglio farmi conoscere per quello che sono e per questo intendo comportarmi come se la stessi conoscendo al di fuori da questo contesto televisivo, pertanto, che piaccia o no, non posso dichiarare amore ad una ragazza che conosco da poco. Mi sento di dire, però, che con lei provo delle sensazioni positive”, ha detto al magazine della trasmissione. Poi ha ribadito di essere molto interessato a conoscere Sara: “sa bene che non sarei mai sceso per una ragazza qualsiasi, senza prima aver avuto la possibilità di conoscerla, e il fatto stesso che per lei l’abbia fatto dimostra molto interessa”, conclude.

