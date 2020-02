Giuseppe Nastasi/ Uomini e Donne: Sara vorrebbe il bacio, ma lui…

Giuseppe Nastasi è realmente interessato a Sara Amira? Nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, la tronista esprimerà i propri dubbi sull’interesse che Giuseppe sostiene di provare per lei. Dopo le prime esterne, la tronista si aspettava un contatto fisico con il corteggiatore, ma ad oggi, Giuseppe Nastasi non ha mai cercato di baciarla. Nella nuova puntata, Maria De Filippi aprirà l’argomento mostrando ciò che è accaduto dopo la scorsa puntata. Giuseppe, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, dopo la scorsa puntata, ha raggiunto in camerino Sara per un confronto con lei. Il corteggiatore, infatti, è rimasto deluso dall’atteggiamento della tronista che non l’ha difeso durante la discussione con Sonny. Tra i due, però, è scoppiata la pace al punto che Giuseppe le ha regalato la maglia con la scritta “Bad boys True feelings” che Sara indosserà nella puntata odierna.

GIUSEPPE NASTASI, CRISI CON SARA A UOMINI E DONNE

Nello studio di Uomini e Donne, durante la nuova puntata del trono classico, Sara esprimerà i propri dubbi nei confronti di Giuseppe. La tronista ammetterà di non fidarsi di lui e di non credere all’interesse che Giuseppe sostiene di provare per lei. L’assistente di volo, infatti, vuoterà il sacco dichiarando che, se Giuseppe fosse realmente interessato a lei, avrebbe cercato un contatto fisico. Ad oggi, invece, Giuseppe non ha mai provato a baciarla e, tale atteggiamento, contribuisce ad aumentare i dubbi della tronista. Giuseppe, però, continuerà a non dare troppe certezze alla tronista che, nutrendo un interesse per lui, accetterà tale atteggiamento, ma fino a quando? La tronista sarà disposta ad aspettare ancora o metterà presto il corteggiatore alle strette?

