Giuseppe Pedrazzini/ “La moglie da sola al funerale, e quel sacchetto della spesa…”

Il caso di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato senza vita in un pozzo di Toano, in provincia di Reggio Emilia, stamane a Storie Italiane, su Rai Uno. Il programma del primo canale condotto da Eleonora Daniele era in diretta dall’abitazione dove è stato appunto rinvenuto il povero Giuseppe Pedrazzini, e l’inviato, Maurizio Ricordari, ha fatto notare un dettaglio non da poco riguardante la moglie, ieri al funerale del marito completamente isolata: “Anche durante la fase della tumulazione è rimasta totalmente isolata, a distanza quasi siderale possiamo dire, erano 7/8 metri ma sembravano molto di più. Dopo di che se ne è andata a casa con il sacchetto della spesa”.

Quindi ha aggiunto: “Lei ieri mattina è uscita di casa è andata a fare la spesa, ha messo la firma dai carabinieri in caserma, e poi è andata al funerale del marito, e dopo di che con lo stesso sacchetto è tornata a casa, quasi come se fosse una giornata ordinaria, se poi vi è un mondo alle sue spalle noi non lo sappiamo, ma sono dettagli che possono farci immaginare cosa accadeva in questa casa e in questo pozzo”.

GIUSEPPE PEDRAZZINI: LE INDAGINI PROSEGUONO

Ricordiamo che la moglie di Giuseppe Pedrazzini, la signora Marta, è indagata solo per soppressione di cadavere assieme alla figlia e al genero. Fino ad oggi i tre indagati continuano a rimandare al mittente qualsiasi accusa, non fornendo alcun dettaglio che possa far presagire un loro piano diabolico.

Restano però i dubbi in merito al fatto che nessuno abbia denunciato la sparizione di Giuseppe Pedrazzini, e anche la questione della pensione, visto che i tre hanno continuato ad incassarla nonostante il 77enne di Toano fosse morto da tempo. Ricordiamo infatti che l’anziano è stato trovato in uno stato cosiddetto di saponificazione, il che significa che si trovava nel pozzo, in un ambiente umido e freddo, da mesi.

