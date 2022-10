Giuseppe Poeta si racconta a Davide Malaguti/ “Serve empatia per vincere nel basket”

Creare empatia. È questa la chiave per generare fiducia nei propri compagni di squadra e performare al meglio. Lo ha rivelato Giuseppe Poeta ai microfoni di “Good Very Good”, il format ideato e condotto dal CEO di Golden Group, Davide Malaguti. L’ex cestista ha ripercorso il suo cammino professionale e umano nel basket, tra sacrifici e successi. Lo sguardo rivolto ai modelli che lo hanno ispirato negli anni, in particolare all’allenatore della Nazionale e suo collega Gianmarco Pozzecco, idolo del passato e del presente.

“Da Pozzecco ho preso il coraggio. Tra tutti era il più bassino, era considerato poco atletico ma con tanto coraggio e senso di sfida: è arrivato a livelli altissimi. Ha vinto un’olimpiade da protagonista senza mai conformarsi e ha continuato a giocare a una pallacanestro divertente, spumeggiante. Questo suo credere nei propri mezzi mi ha sempre dato una carica positiva”, ha rivelato Poeta. Nel corso della puntata pubblicata su goodverygood.it, il tecnico, a pochi mesi dall’annuncio del ritiro dal basket giocato, confessa di avere ancora molto da dimostrare. “Il mio sogno è continuare a vivere l’avventura di questi anni.” – ha confessato a Malaguti – “A dieci anni era impensabile pensare di diventare un giocatore di pallacanestro e fare il lavoro più bello del mondo”.

La sua storia dimostra che con la giusta mentalità è possibile superare anche grandi difficoltà. Davanti al grave infortunio subito nel 2014, ricorda di non aver “mai mollato, indipendentemente dai risultati nel breve periodo”. Una tenacia che Poeta oggi cerca di trasmettere alle squadre che allena. Lo conferma lui stesso: la sua è probabilmente “una dote naturale” perché “creare gruppo o star bene con i propri compagni di squadra è una routine”. L’obiettivo è quello di avere all’interno della squadra “un clima di empatia, collaborazione e virtuosità” che “aiuti a performare meglio e a conoscere i propri compagni anche fuori dal campo”.

“Good Very Good” è il format ideato e condotto da Davide Malaguti, Amministratore Delegato di Golden Group, principale società indipendente attiva nella finanza agevolata. La trasmissione raccoglie interviste a sportivi, imprenditori o personaggi dello spettacolo che hanno compiuto imprese o esperienze di rinascita. Il programma porta l’ascoltatore a scoprire cosa significhi essere motivati e resilienti, avere successo e cambiare. Perché “per raggiungere i propri obiettivi è necessario avere il giusto atteggiamento mentale, credere nelle proprie potenzialità e… lasciarsi ispirare da chi ce l’ha fatta”, come racconta Malaguti sul portale della trasmissione.











