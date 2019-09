Giuseppe Zeno/ “Con Margareth Madè l’amore è nato per caso” (Amici Celebrities)

Giuseppe Zeno è il giudice speciale della prima puntata di Amici Celebrities. Si tratta di un ruolo inedito per l’attore che, da domenica 22 settembre, torna in tv facendo parte del cast della nuova serie di Raiuno Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Quella di Giuseppe Zeno è una carriera straordinaria. Nato ad Ercolano, infatti, l’attore attraverso lo studio e un duro lavoro è riuscito a diventare uno degli attori più amati e apprezzati della fiction italiana. Il suo talento gli permette di passare da personaggi crudeli come quello che ha interpretato in Squadra Antimafia ad eroi romantici come ne Il Paradiso delle Signore. I suoi più grandi successi, però, portano il nome di due donne. La moglie Margareth Madè e la figlia Angelica, infatti, sono i tesori più preziosi di Giuseppe Zeno che, pur essendo un attore, conduce una vita tranquilla e lontana dai riflettori.

GIUSEPPE ZENO: L’AMORE CON MARGARETH MADE’

Schivo e riservato, Giuseppe Zeno parla raramente della sua vita privata. Tuttavia, quando decide di farlo lo fa con un tono da uomo innamorato di sua moglie e della loro bambina. L’amore tra l’attore e Margareth Madè è nato per caso come ha raccontato in prima persona lo stesso Zeno ai microfoni di Mara Venier durante la scorsa stagione di Domenica In. “Quando l’ho vista la prima volta, sono rimasto folgorato, e non artisticamente. La sua bellezza trasmette il suo animo, è una donna che ha principi e valori siciliani. Ci siamo conosciuti per caso a casa di un amico comune. Condividiamo molte cose, abbiamo famiglie che sono molto simili. Ci siamo spostati a Siracusa e questa è una delle pochissime foto che abbiamo fatto”, ha spiegato l’attore. E da quell’amore è nata la piccola Angelica che, oggi, rappresenta la priorità assoluta per i genitori. “Ho assistito al parto, sono sempre stato lì. In realtà mi ci sono un po’ trovato. Avevo sempre detto di voler partecipare ma non sapevo che i medici avessero deciso di coinvolgermi da protagonista. Ho sostenuto fisicamente Margareth durante il parto. All’inizio non ti rendi conto di quanto sta accadendo, lo percepisci realmente solo dopo qualche mese”, ha svelato.





