Giuseppe Zeno e Margareth Madè genitori bis/ Nata Beatrice: “Ti vedo e capisco…”

Giuseppe Zeno e Margareth Made sono diventati genitori per la seconda volta. Dopo Angelica, nata nel 2017, la famiglia si è allargata con l’arrivo della piccola Beatrice. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore che, su Instagram, ha pubblicato una foto della moglie, scattata subito dopo il parto mentre ha la piccola Beatrice tra le braccia il cui viso è stato giustamente coperto. Le parole che Giuseppe Zeno dedica a due delle sue tre donne sono ricche d’amore e di riconoscimento per lavergli fatto capire il vero senso della vita. “Io penso di vedere qualcosa di più profondo, più infinito, più eterno dell’oceano nell’espressione degli occhi di un bambino piccolo quando si sveglia alla mattina e mormora o ride perché vede il sole splendere sulla sua culla (Vincent Van Gogh). E io che ti vedo arrivare, Beatrice, capisco perché son nato. Benvenuta Beatrice“, scrive l’attore. Poi una dedical proflonda alla donna che ha scelto come compagna di vita: “Margareth Madè non ti ringrazierò mai abbastanza”.

GIUSEPPE ZENO E MARGARETH MADE’, NATA BEATRICE: LA DEDICA D’AMORE

Giuseppe Zeno e Margareth Madè formano una delle coppie più solide e affiatate del mondo dello spettacoli. Riservati e molto uniti, i due attori si sono sposati nel 2016 e, sui social, condividono spesso foto della loro vita insieme pur proteggendo la privacy della propria famiglia. In occasione del quarto anniversario di nozze, l’attore di è lasciatol andare dedicando delle dolcissime parole d’amore alla moglie. “Non accade per caso, non accade quando decidi che sia il momento, non accade neanche quando pensi; ma si, è la cosa giusta da fare. Accade perché era scritto. Accade perché il mio sguardo era già fisso nel punto in cui sapevo che saresti passata. E quel sapere è diventato sentire e lo sarà sempre di più! Buon anniversario”, scriveva Zeno lo scorso 20 agosto, pochi giorni prima di diventare papà per la seconda volta.





