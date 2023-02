GIUSEPPINA CERCA IL FIGLIO MIMMO: “SEI ANNI CHE MI IGNORI”/ Scontro con la nuora, poi pace a C’è posta per te

Maria De Filippi bacchetta Mimmo a C’è posta per te per il suo modo di essere troppo ‘dipendente’ dalla moglie Floriana, questo perché la fa anche apparire come la cattiva della storia, ovvero colei che decide se lui può o meno riappacificarsi con la madre. Lui invece tiene a fare un chiarimento: “Non voglio che passi il messaggio che io non ho fatto niente. Il messaggino c’è stato anche da parte mia, non parlo, è vero, però il messaggio c’è stato.”

Maria De Filippi, dopo queste parole, comprende che la volontà di Mimmo è quella di riabbracciare finalmente sua madre Giuseppina, così apre la busta. Mimmo, Giuseppina e Floriana si riabbracciano, mettendo da parte le ostilità. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giuseppina a C’è posta per te per ritrovare un rapporto col figlio Mimmo dopo sei anni di silenzio

Maria De Filippi è pronta a sfidare la finale del Festival di Sanremo 2023 con una puntata di C’è posta per te ricca di storie commoventi e appassionanti. La puntata inizia in modo inusuale: non con la storia di un regalo ma subito con una storia forte. In studio fa il suo ingresso Giuseppina, una madre che chiama il programma per ritrovare un rapporto con suo figlio Mimmo.

Lui e sua moglie Floriana non le parlano più da sei anni, i due hanno avuto anche una figlia che Giuseppina non conosce, non ha mai visto. Proprio per questo un giorno la donna ha scritto a suo figlio un messaggio: “Il giorno in cui festeggerai il suo compleanno, festeggerai la morte di tua madre”; lui le ha risposto che non è mai stata una madre presente. Il loro distacco nasce dopo la separazione dal marito, a cui è seguita una forte depressione per la donna. Le inizia una relazione con un altro uomo ma Mimmo non la accetta e Floriana ci mette il carico.

Giuseppina piange per il figlio Mimmo a C’è posta per te

Questa relazione di Giuseppina spacca dunque il rapporto con suo figlio Mimmo e con la moglie Floriana, che non migliora neppure quando i due si lasciano. Da allora sono passati sei anni di silenzio, motivo per il quale oggi Giuseppina invia la posta a suo figlio Mimmo e la moglie Floriana.

“Ciao Mimmo, è bello vederti. – dice Giuseppina al figlio quando lo ritrova di fronte a se – Mi manchi, mi manca abbracciarti, baciare il tuo viso, ridere e scherzare insieme, mi manca la mia famiglia. Credo di essere stata una brava mamma. Vorrei conoscere Federica, abbracciarla.” Arriverà questa riappacificazione?











