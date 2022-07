Giuseppina di Beauharnais, moglie Napoleone/ Divorziarono “per il bene della Francia”

Chi è Giuseppina di Beauharnais, la prima moglie di Napoleone

Giuseppina di Beauharnais, il cui vero nome è Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie, è stata la prima moglie dell’imperatore Napoleone. Insieme dal 1796 al 1809, fu imperatrice dei francesi dal 1804 al 1809 e regina d’Italia dal 1805 al 1809. Curioso l’appellativo di “la bella Creola” che le fu attribuito all’epoca. Secondo un aneddoto, un’indovina martiricana le predisse che avrebbe contratto due matrimonio: il primo l’avrebbe portata in Europa, il secondo sarebbe stato con un uomo «che avrebbe coperto il mondo con la propria gloria». Sarebbe diventata «più che regina», ma sarebbe stata destinata ad una fine triste. La storia le ha dato ragione.

Giuseppina di Beauharnais arrivò in Francia in seguito alle nozze con Alessandro di Beauharnais, una figura importante per quanto concerne il periodo della Rivoluzione francese e che fu poi ucciso durante il Terrore. Giuseppina di Beauharnais si avvicinò a Napoleone Bonaparte dopo essere entrata i contatti con i salotti parigini. Si risposò e di conseguenza potè diventare imperatrice. Molto spesso arrivò a scontrarsi con la sua nuova famiglia e al maritò non riuscì a regalare un erede.

Giuseppina di Beauharnais: i tradimenti e il divorzio

Il matrimonio di Giuseppina di Beauharnais e Napoleone è stato a dir poco complicato. Lei intrattenne relazioni clandestine con altri uomini, il generale rispose con la stessa moneta, collezionando amanti. Questo portò la moglie a provare a riavvicinarsi a lui. In ogni caso, è determinate il suo ruolo nell’ascesa di Napoleone, infatti non fece mai mancare il suo sostegno al marito. Ma l’infertilità distrusse la loro unione: rimasta sterile forse per lo stesso subito durante la sua prigionia (dopo l’arresto del primo marito, il quale venne ucciso), Giuseppina di Beauharnais non riuscì a dare un erede al marito. La vicenda divenne un affare di stato, quindi si arrivò al divorzio «per il bene della Francia».

Due mesi dopo Napoleone sposò Maria Luisa d’Austria per procura, mentre Giuseppina di Beauharnais si trasferì al castello di Malmaison, dove trascorse il resto della sua vita. Ma mantenne buoni rapporti con Napoleone, infatti ebbero un legame epistolare. Nonostante il divorzio, ricevette sempre rispetto e considerazione. Ad esempio, andava a farle visita anche lo zar Alessandro I. A causa di una malattia respiratoria, Giuseppina di Beauharnais morì il 29 maggio 1814, poche settimane dopo l’abdicazione di Napoleone.











