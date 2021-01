Giuseppina e Francesca Cannavò, mamma e sorella Adua Del Vesco/ Sorpresa al GF Vip?

Non sono stati giorni facili per Adua Del Vesco nella Casa del Grande Fratello Vip. Lunedì scorso, Giuliano Condorelli, il suo fidanzato, ha fatto il suo ingresso nella Casa dopo ben 4 mesi in cui i due non si sono più visti. Se Adua ha manifestato tutti i suoi dubbi e la volontà di capire bene i suoi sentimenti, Giuliano ha freddamente ribadito il suo amore per lei e, a prova di questo, le ha portato una chiave di casa sua. Un gesto che ha messo però in crisi ancor di più Adua, memore di un passato in cui ha già vissuto un momento simile con Giuliano (poi andato male). Proprio per darle un supporto in questo momento difficile, questa sera al Grande Fratello Vip potrebbe arrivare una sorpresa per la giovane attrice: la sua mamma Giuseppina o sua sorella Francesca.

Giuseppina e Francesca Cannavò al Grande Fratello Vip per Adua?

È ben noto quanto Adua Del Vesco sia legata alla sua famiglia e a sua sorella in modo particolare, proprio Francesca Cannavò potrebbe questa sera entrare in Casa e abbracciarla, seppur da una teca. Il supporto di sua sorella, o anche di sua mamma Giuseppina Cannavò, sarebbe sicuramente determinante per la Del Vesco per ritrovare la giusta carica per le prossime settimane, visto che ormai la data della finale è certa: il Grande Fratello Vip 5 finirà il 1 marzo.



