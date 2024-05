Giuseppina Gherardini, chi è la mamma di Carmen Russo/ La showgirl: “ho avuto una madre meravigliosa”

E’ stato un dolore atroce per Carmen Russo dire addio all’amata mamma Giuseppina Gherardini. Il 23 gennaio del 2019 la popolare showgirl e personaggio televisivo ha annunciato tramite i social la morte della mamma Giuseppina Gherardini. Un addio straziante per la ballerina che sul suo profilo Instagram ha postato una delle ultime foto con la sua mamma scrivendo: “cara mamma Giuseppina. Ci hai lasciato e sei volata in cielo”. A Carmen è toccato anche dire della morte della nonna alla figlia Maria, nata dall’amore con il compagno di una vita Enzo Paolo Turchi. “Abbiamo il cuore a pezzi, non ci crediamo, non accettiamo l’idea che non potremo più vedere il tuo sorriso o sentire la tua voce” – ha aggiunto la Russo che poi ha proseguito il suo commovente ricordo.

Maria e Enzo Paolo Turchi, figlia e marito Carmen Russo/ "Il nostro più grande successo di vita"

La morte di un genitore ti stravolge la vita ed è qualcosa a cui non si è mai pronti. Anche Carmen Russo si è ritrovata persa, smarrita ed impreparata alla morte della mamma Giuseppina Gherardini che l’ha cresciuta con amore e sacrificio.

Il commovente ricordo di Carmen Russo sulla mamma Giuseppina Gherardini

“Grazie mamma Giuseppina Gherardini per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi hai trasmesso” – ha scritto Carmen Russo salutando la madre scomparsa il .23 gennaio del 2019. Le parole della popolare ballerina e showgirl si sono fatte sempre più commoventi, visto che Carmen ha parlato anche del padre: “ora sei con papà, la vostra mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre. Ti amiamo mamma Giuseppina, Carmen, Enzo Paolo e Maria”. La morte della mamma di Carmen Russo ha sconvolto la vita della ballerina che proprio negli studi di Verissimo, da Silvia Toffanin, è tornata sull’argomento con la voce rotta dall’emozione. ”

Enzo Paolo Turchi, marito Carmen Russo/ La crisi li ha fortificati? "Mai pensato di lasciarci ma..."

“La sua morte mi ha distrutta, non ero pronta ad affrontare una tragedia così grande” – ha confessato Carmen che parlando della mamma ha rivelato che godeva di ottima salute. La donna, infatti, guidava, si prendeva cura dell’orto e della vigna ed era una donna di grande forza e grinta. Poi le cose sono cominciate a cambiare dopo una frattura all’anca, poi una costola fino alla rottura del femore. “Le ossa stavano cedendo e una bronchite è stata devastante” – ha detto la showgirl che ha concluso – “ho avuto una madre meravigliosa”.

Maria, chi è la figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi nata con fecondazione assistita/ "Dono di Dio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA