Giuseppina Gherardini, mamma Carmen Russo/ “La sua morte mi ha uccisa”

Giuseppina Gherardini è la mamma di Carmen Russo. Da mamma Giuseppina, Carmen ha ereditato la passione per la cucina e la grande voglia di vivere che la showgirl sta sfoggiando anche nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Mamma Giuseppina è sempre stata un punto di riferimento per la Russo che, pur avendo girato il mondo con il suo lavoro, ha sempre trovato nella madre il suo punto fermo. Innamorata della mamma, Carmen Russo ha provato un dolore enorme quando è venuta a mancare. Un dolore che non ha mai abbandonato Carmen che è andata avanti grazie all’amore di Enzo Paolo Turchi e della figlia Maria.

Maria, figlia Carmen Russo/ "Tutte le mamme vorrebbero essere amiche delle figlie"

Dalla morte di mamma Giuseppina sono passati solo due anni. Un tempo troppo breve per Carmen che, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, facendo la linea della vita, ha potuto rivivere gli anni vissuti in famiglia e quelli successivi.

Carmen Russo e il ricordo di mamma Giuseppina

Della morte di mamma Giuseppina Gherardini, Carmen Russo ha parlato in un’intervista rilasciata poco dopo la sua scomparsa ai microfoni di Verissimo. “Avrei ancora tantissime cose da dirle, anche se tra noi è sempre bastato uno sguardo per capirci” – ha raccontato a Silvia Toffanin.

Carmen Russo lascerà il GF Vip prima di Natale?/ Intanto "promuove" Sophie e Gianmaria "Bacio pazzesco"

“Era una donna eccezionale: indipendente, forte, con un grande carattere, molto determinata e a volte anche dura, ma di una dolcezza e di un amore incredibile, generosissima. Per questo la sua morta mi ha uccisa”, ha aggiunto Carmen che ha poi concluso così il suo ricordo – “Solo pochi anni fa continuava a occuparsi della casa, della vigna e dell’orto”.

LEGGI ANCHE:

Enzo Paolo Turchi, marito Carmen Russo/ Regalo per il prolungamento del GF Vip?

© RIPRODUZIONE RISERVATA