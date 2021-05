Giuseppina Gherardini, madre Carmen Russo/ Morta a 89 anni: “Era una guerriera”

A gennaio 2019 Carmen Russo ha perso l’amata mamma Giuseppina Gherardini. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la stessa showgirl, moglie di Enzo Paolo Turchi e madre della piccola Maria, con un commosso post suo profilo Instagram, accompagnato da una foto insieme alla madre. “Cara mamma Giuseppina ci hai lasciato e sei volata in cielo così abbiamo detto a Maria, noi abbiamo il cuore a pezzi, non ci crediamo, non accettiamo l’idea che non potremo più vedere il tuo sorriso o sentire la tua voce”, ha scritto Carmen Russo.

Poi ha ringraziato la madre per i suoi insegnamenti: “Grazie mamma Per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi hai trasmesso. Mi manchi ma so che Dio ti ha tra le sue braccia e io nel mio cuore e ora sei con Papà la vostra mano posata sulla mia spalla rimarrà con me per sempre”. Numerosi i messaggi di conforto dei fan e di alcuni amici vip.

Giuseppina Gherardini: mamma di Carmen Russo morta a 89 anni

Carmen Russo, poco dopo la morte della madre Giuseppina Gherardini, ha concesso un’intervista a “Gente” in cui ha ricordato la mamma, scomparsa a gennaio 2019: “Avrebbe compiuto 89 anni il 17 marzo. È sempre stata tenace, autonoma, forte, una guerriera nata”. La signora Giuseppina non ha mai voluto trasferiti a Roma dalla figlia e ha sempre vissuto nel modenese. La figlia e la famiglia andavano a trovarla tutti i fine settimana. “Maria le era affezionatissima e mamma era tanto fiera di averla come nipotina”, ha aggiunto la showgirl.

Quello di mamma Giuseppina è stato un lento ma inesorabile declino, dopo la rottura dell’anca, del femore e di una costola: “Tutto questo l’aveva resa fragile, compromettendo e poi azzerando la sua autonomia. Per lei è stato un dolore nel dolore e ha iniziato pian piano a sfiorire. Mi consola che fino all’ultimo sia riuscita a fare ciò che voleva, con la tenacia che ha trasmesso anche a me”.



