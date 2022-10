Giustizia a tutti i costi/ Su Italia 1 il film con Steven Seagal

Giustizia a tutti i costi, film di Italia 1 diretto da John Flynn

Giustizia a tutti i costi va in onda oggi, venerdì 7 ottobre 2022, in seconda serata a partire dalle ore 23.15 su Italia 1. Ci troviamo di fronte a un film poliziesco prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1991 da Julius Nasso e diretto da John Flynn. Per la realizzazione della pellicola è stato essenziale il talento di Steven Seagal, Jerry Orbach, William Forsythe e Shareen Mitchell.

Si tratta di una classica pellicola d’azione con una trama molto debole e che cerca di poggiare completamente sulla figura di un personaggio centrale forte e deciso che riesce con ogni mezzo a raccontarsi a un pubblico che vuole vedere sempre le medesime cose. Insomma è uno di quei film confortanti che ci aspettiamo ma che guardiamo sempre con piacere.

Giustizia a tutti i costi, la trama del film

Al centro delle vicende di Giustizia a tutti i costi ritroviamo un uomo di nome Gino Ferlino, operativo per le forze dell’ordine in particolare nella sezione Narcotici. La questione che affligge il protagonista riguarda il cruento assassinio di un suo collega nonchè grande amico di nome Bobby Lupo. Quest’ultimo era stato misteriosamente assassinato da Richie Madano, tra l’altro senza alcuna volontà di oscurare l’atto operando con la luce del sole. Nel frattempo Ferlino medita la sua vendetta che non riguarda assolutamente aspetti legali; l’uomo infatti accecato dalla rabbia voleva ripagare con la stessa moneta l’assassino ed era pronto a mettere in discussione perfino la sua libertà e posto di lavoro.

Intano Richie, gravemente afflitto dalla dipendenza dalla droga, in quelli che lui stesso considera gli ultimi attimi di vita si dedica ad uccidere gente a caso in strada in preda alle follie derivanti dall’assunzione di un quantitativo eccessivo di crack. Per Ferlino però la strada verso la cattura dell’uomo si fa sempre più complessa; girando per luoghi malfamati fatica a trovarlo nonostante segua attentamente le sue tracce. Inoltre, persone poco raccomandabili ostacolano il suo cammino con insulti e molestie fisiche.

Grazie al contributo di diversi informatori, prima una prostituta di nome Roxanne e poi un suo amico di origini spagnole, riesce a trovare il rifugio di Richie dopo che quest’ultimo aveva continuato a spargere sangue per le strade. Dopo una brutale colluttazione, il poliziotto pone fine all’esistenza del criminale con diversi colpi di pistola, trovando così la tanto agognata vendetta.

