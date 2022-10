“Giusy Arena frequentava un uomo misterioso”/ Testimone: “Da anni andava da lei”

Giusy Arena, la cantante 52enne morta nei giorni scorsi a Chivasso, in provincia di Torino, dopo essere stata freddata da tre colpi di pistola, è tornata al centro della puntata della trasmissione di Rai Uno “La Vita in Diretta”, andata in onda nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 ottobre 2022, e condotta da Alberto Matano. Nella ricostruzione eseguita dall’inviata del programma, è stata raccolta una testimonianza inedita da parte di una donna residente nello stesso quartiere nel quale abitava Giusy Arena con i suoi cani e i suoi gatti.

In particolare, la diretta interessata ha asserito: “Se devo dire la verità, io un signore lo vedevo andare da lei. Non so come si chiami, non lo conosco, ma se lo dovessi individuare tra 10 persone, lo riconoscerei. Mi è capitato di vederlo qualche volta, non tutti i giorni. Lei, quando glielo domandai, mi disse che non era il suo fidanzato, ma un amico: lo vedevo sulla porta di casa sua”.

GIUSY ARENA, PARLA UNA TESTIMONE: “UN UOMO MOLTO DISTINTO ANDAVA SPESSO DA LEI”

Nel prosieguo della sua testimonianza fornita a “La Vita in Diretta”, la donna ha aggiunto che colui che si recava nell’appartamento di Giusy Arena era “un tipo alto, sempre ben vestito, elegante. Andava solo da lei. Era un uomo molto distinto, sui 40 anni: mi è capitato in frequenza negli anni di vederlo lì. Ribadisco: io questo signore da lei lo vedevo e lo posso giurare”.

Un uomo misterioso, dunque, del quale ancora non si conosce l’identità e che potrebbe aprire nuovi scenari nell’ambito delle indagini sulla morte di Giusy Arena. Con un particolare in più: l’incaricato di portare il pranzo alla donna (era in difficoltà economiche e socialmente assistita, ndr) mercoledì ha notato – alla consegna del pasto – che la porta di casa della vittima era semiaperta. “A quel punto – ha sottolineato – ho bussato: di solito lei esce, quel giorno no”. È doveroso precisare che la sera la polizia arrivata sul luogo ha trovato la porta chiusa.

