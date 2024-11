Giusy Arena, indagato il fratello: screzi economici tra i due?

Giusy Arena è stata uccisa il 12 ottobre 2022, freddata con tre colpi di pistola mentre tornava a casa in bici. Era quella la strada che la donna percorreva ogni sera per tornare a casa, in via Togliatti. Fin da subito gli inquirenti si sono concentrati sui rapporti familiari e in particolare sulla cifra di circa 120 mila euro che la mamma avrebbe lasciato in eredità a lei e al fratello, Angelo. L’uomo ha sempre negato problemi e screzi con la sorella ma ora il suo nome è finito nella lista degli indagati.

Giusy Arena, la nipote del fratello: “Non ha mai dato fastidio a nessuno”

Ilenia, la nipote di Angelo, fratello di Giusy Arena, racconta a “La vita in diretta”: “Lei si merita giustizia, tutti la vogliamo. Mi ricordo che mi aveva insegnato a far fischiare il palloncino: io ero bambina, mi è rimasto impresso questo ricordo, e così la voglio ricordare. Non si può lasciare irrisolta una morte così orribile. Fa rabbia perché lei non ha mai dato fastidio a nessuno, fa rabbia perché lei è sempre stata una persona che amava, sorrideva e scherzava con tutti, chiunque la fermasse, anche prima che lei diventasse la cantastorie. È sempre stata socievole, sempre stata sorridente, non ha mai dato fastidio a nessuno”.

Come racconta la nipote, Giusy e Angelo “erano veramente uniti. Ogni volta che andavo a casa di mio zio, lei era sempre lì. Sedevano nel letto insieme, mangiavano insieme, scherzavano, ridevano. Era un rapporto bellissimo e unito, tra fratelli. Lei aveva una stanza da lui, una cameretta, aveva le chiavi. Era la chiave di famiglia. Quella era la casa dei genitori di mio zio e di Giusy: non li ho mai visti litigare né discutere, neanche per soldi. Lui era sempre lì per lei. La percezione che ho io di mio zio è che non possa mai aver fatto una cosa del genere: lui le voleva bene e voleva giustizia”.