Omicidio Giusy Arena, svolta 2 anni dopo il delitto della “cantastorie” assassinata a Chivasso (Torino) nel 2022. Secondo quanto riportato nelle ultime ore dall’Ansa, il fratello della vittima, Angelo Arena, risulterebbe indagato per il delitto.

L’iscrizione dell’uomo nel registro notizie di reato sarebbe avvenuta all’esito di alcune perquisizioni condotte dai carabinieri all’interno della sua abitazione. Si tratterebbe di un atto propedeutico all’espletamento di alcuni accertamenti che altrimenti non sarebbe stato possibile condurre.

L’omicidio di Giusy Arena nel 2022, la ricostruzione

L’inchiesta sull’omicidio di Giusy Arena avrebbe quindi registrato una sensibile accelerazione nelle ultime settimane. La donna fu assassinata il 12 ottobre 2022, il giorno del suo 52° compleanno, con 3 colpi di pistola calibro 7,65. Accanto al corpo fu ritrovata anche la bici con cui era solita muoversi a Chivasso.

Gli investigatori non escluderebbero un movente economico dietro il delitto, ma finora il perché dell’omicidio è un mistero. Giusy Arena, che tutti chiamavano “Giusy la cantante“, fu freddata mentre tornava a casa proprio in sella alla sua bicicletta. Stando a quanto ricostruito da Sky Tg24, il fratello di Giusy Arena era stato già attenzionato dagli inquirenti nelle prime fasi di indagine per presunte tensioni sull’eredità della madre, un patrimonio di circa 120mila euro. L’uomo avrebbe sempre respinto questo scenario e fu sottoposto alla prova dello stub (per la ricerca di tracce di polvere da sparo), test che diede esito negativo.

