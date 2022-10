Giusy Arena, nipote: “Non c’erano problemi””/ Il vicino “Vista discutere con un uomo”

Si torna a parlare del caso di Giusy Arena a Mattino Cinque, il mistero della donna uccisa a Chivasso da tre colpi di pistola. Il programma di Canale 5 ha intervistato il nipote della vittima, il figlio del fratello di Giusy Arena, che ha spiegato: “Come erano rapporti di Giusy con mio papà? Il giorno prima era venuta a casa nostra, era lei che si gestiva i soldi perchè erano suoi, questa è una notizia bugiarda che ho letto (si parla di un’eredità di 240mila euro ndr). Io sono poche le volte che andavo da lei, era lei che veniva qui a prendersi cura delle sue piante. I rapporti sono sempre stati tranquilli con tutti, lei era una donna tranquilla, mai state discussioni in casa per queste cose”.

“L’eredità è stata incassata? – ha proseguito il ragazzo – quando un parente ti lascia qualcosa penso di sì, sono cose che riguardavano mia zia, mia nonna. Questa casa nella volontà di nonna e zia resta a noi, alla famiglia. Giusy Arena poteva benissimo stare qui ma era una decisione sua di stare lì a Chivasso”. Quindi ha aggiunto: “E’ una donna buona, una vittima innocente. Alla fiaccolata non c’era nessuno? Il funerale lo stiamo organizzando noi, io non ho bisogno di dare spiegazioni, sto cercando di starne al di fuori. Lei è stata riservata in tutto quello che faceva, avevamo un rapporto tranquillo di nipote-zia. 30 anni fa quando non ero in vita qualcuno poteva darle una mano, in questo ultimo periodo nessuno l’aiutava”.

GIUSY ARENA, IL COMMENTO DEL NIPOTE, LE DICHIARAZIONI DELL’AMICO BRUNO E GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

Sulla notizia della morte di Giusy Arena: “La notte mi è arrivata la notizia via telefono”. Emanuele Canta, inviato di Mattina Cinque, ha commentato: “La novità è una denuncia nei confronti di alcuni vicini di casa per una lesione dovuta ad una spinta dalle scale, una denuncia del 2018 che ci testimonia non un quadro di rose e fiori. Con i famigliari i rapporti vengono descritti distesi ma i vicini ci raccontano altro, di un fratello che non si era fatto vedere negli ultimi 8/9 mesi a casa di Giusy Arena e forse questa eredità aveva creato un po’ di dissapori”.

“Le divergenze erano riguardanti l’abitazione dove viveva la mamma di Giusy che il fratello non voleva vendere mentre Giusy vivendo da un’altra parte voleva per lo meno la sua metà. E’ forse questo uno dei punti centrali nelle problematiche nate nell’ultimo periodo. Sembra che qualcosa non andasse negli ultimi periodi fra Giusy e il fratello, secondo i vicini la vittima avrebbe fatto alcune lamentale”. A Mattino Cinque ha parlato anche la vicina di casa, che sull’ultimo giorno di vita di Giusy Arena ha raccontato: “L’ho vista uscire con il carrello della spesa alle ore 9:30, di solito usciva alle 10:00. Ero dietro di lei di un cento metri perchè sono uscita anche io. Poi è tornata indietro ed è uscita di nuovo. Mi è sembrata un po’ diversa, strana, ma nel pomeriggio non ho sentito nessuno. 14 anni che sono qui lei non ha mai avuto gente a casa”. Bruno, il vicino di casa ha aggiunto: “La denuncia? C’è stata una discussione perchè lei cantava di giorno e di notte. Ti posso dire quello che so, non c’è mai stata alcuna aggressione, eravamo tutti vicini di casa”. Quindi Bruno ha svelato: “Sembra che le forze dell’ordine stiano indagando su un litigio fra Giusy Arena e un uomo avvenuto sulla strada”.











