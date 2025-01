Giusy Buscemi, chi è l’attrice: “Matrimonio? Mi hanno dato della pazza”

Nel corso della sua vita la bella e brava Giusy Buscemi, che questa sera sarà ospite della speciale puntata di Affari Tuoi-Lotteria Italia, ha intrattenuto migliaia di telespettatori grazie ai suoi lavori sul piccolo schermo, come la fiction campione di ascolti Un passo dal cielo, pronta a tornare nuovamente sul piccolo schermo.

Per l’artista sarà l’occasione di presentare sicuramente la nuova stagione della fiction, tornando nei panni di attrice, un mestiere che Giusy Buscemi ama profondamente, ma nel corrodi una intervista concessa a Vanity Fair ha ammesso: “E una vocazione, ma se a un certo punto smettesse di esserlo sono pronta a cambiar strada in un istante, è la cosa che mi ha sempre salvata, questo sapermi distaccare da quanto succede e ripetere a me stessa” ha spiegato la siciliana. Riguardo invece al momento in cui Giusy Buscemi ha rivelato a tutti di volersi sposare, l’attrice ha confidato: “Quando l’ho detto alle mie amiche hanno pensato che fossi pazza”.

Giusy Buscemi e lo speciale rapporto con le amiche: “Mi chiamano per sfogarsi a fine giornata”

Non solo famiglia e lavoro, la bella Giusy Buscemi nel corso degli anni è riuscita a coltivare molti rapporti fuori dalle mura di casa, come quello con le sue amiche, vere e proprie spalle con le quali i contatti e i confronti sono costanti, come raccontato tra le pagine di Vanity Fair dall’artista: “Le mie amiche mi chiamano a fine giornata e mi raccontano le loro cose: sono una perfetta valvola di sfogo” ha confidato l’attrice ammettendo dunque di essere un rifornimento di preziosi consigli per le donne della sua vita.

Riguardo invece al momento in cui Giusy Buscemi ha confessato alle sue amiche di volersi sposare, l’attrice ha ammesso: “In parte comprendo cosa volessero dire, ma credo anche che ciascuno di noi abbia una storia. E, nella vita, fa centro soltanto chi la rispetta”.