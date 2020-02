Giusy Buscemi/ Dopo la nascita del figlio Pietro Maria:”Quest’anno ho scoperto una nuova forma dell’amore”

Il 2020 è un anno di novità per Giusy Buscemi, protagonista delle prime stagioni della serie Il Paradiso Delle Signore. Da poco è diventata di nuovo mamma del piccolo Pietro Maria, nato il 5 ottobre 2019. Il piccolo ha regalato una gioia immensa alla sua mamma, che da allora condivide scatti sui suoi profili social, raccontando scorci della sua vita privata. L’attrice sarà di nuovo in TV nel programma Una Storia da Cantare, il programma di Rai 1 dedicato alla storia della musica italiana e i cantautori che per sempre verranno ricordati nel panorama musicale moderno, come Domenico Modugno e Adriano Celentano, Luigi Tenco e Sergio Endrigo. Ancora non sappiamo se la Buscemi dovrà cantare o dovrà recitare qualche estratto di un componimento.

Giusy Buscemi dedica il suo anno ai nuovi amori

Sul profilo ufficiale Instagram di Giusy Buscemi ci sono solo pochi scatti, scene di vita quotidiana di un’immediatezza unica. In una didascalia condivisa da poco, l’attrice di Rai 1 ha dedicato il suo anno nuovo a tutte le forme d’amore: “Quest’anno ho scoperto una nuova forma dell’amore, ovvero il bisogno di uscire da se stessi, dal proprio Io”. Poi racconta che, dopo la nascita del figlio Pietro Maria, ha sperimentato nuove sensazioni e sentimenti: “E ho vissuto intensamente la bellezza della “Relazione”, con i miei figli, con mio marito, con un amico…”. Dopo quindi un po’ di assenza dal piccolo schermo, la vedremo nuovamente su Rai 1, questa volta nei panni di ospite nella trasmissione di Bianca Guaccero e Enrico Ruggeri.







