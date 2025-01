Torna su Rai Uno una delle fiction più amate di sempre, ‘Un passo dal cielo’. Per l’occasione il salotto di Caterina Balivo de La Volta Buona ha accolto una delle attrici più iconiche della saga: Giusy Buscemi. L’attrice si è raccontata partendo dagli albori della sua carriera con particolare riferimento alla lungimiranza di Fioretta Mari che fu la prima a credere in lei suggerendole di partecipare a Miss Italia e di studiare dizione. “Tutto iniziò da una parola di Fioretta Mari, io non pensavo che tutto questo fosse realizzabile e non pensavo di essere adatta per questo mestiere. Ero al liceo, pensavo di fare medicina ma diciamo che non avevo proprio le idee chiare…”.

Il cinema è oggi il baricentro di Giusy Buscemi e il set è stato ‘galeotto’ anche per l’amore. Grazie alla passione in comune ha conosciuto suo marito Jan Maria Michelini, nonché padre dei suoi 3 figli. “In realtà mio marito Jan l’ho conosciuto precedentemente ad una cena di beneficenza. Ci presentò Marcello Cambi, ufficio stampa di Miss Italia. Poi ci siamo rivisti poco prima di girare la terza stagione de ‘Un passo dal cielo’. Come si riconosce l’uomo giusto? Con il cammino del fidanzamento; non c’è stato un colpo di fulmine. Venivamo da due momenti molto diversi… Poi però abbiamo avuto modo di conoscerci e sono crollate le maschere”.

In passato Giusy Buscemi, come ricordato da Caterina Balivo a La Volta Buona, aveva raccontato di essere pronta ad allargare la famiglia con suo marito Jan Maria Michelini arrivando perfino a quota 8 figli. L’attrice ha però specificato: “L’ho detto prima di averne 3, adesso so cosa significa…”. In ogni caso, non ha escluso la possibilità di vivere nuovamente l’esperienza della maternità: “Chissà, magari in futuro”.