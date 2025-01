Questa sera su Rai Uno riparte il motore di una delle fiction più seguite di sempre: arriva in prima serata ‘Un passo dal cielo’ 8, ennesimo capitolo di una storia che nel corso degli anni ha sempre attirato un’ampia fetta di pubblico per le grandi emozioni in grado di regalare e per le sorprese che condiscono una trama fitta di momenti inattesi e colpi di scena. Fari puntati, tra protagonisti consolidati e new entry, sull’attrice che dal 2015 veste i panni di Manuela: Giusy Buscemi.

Con una recente intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni, Giusy Buscemi si è raccontata proprio nel merito della sua esperienza decennale nel cast della fiction con un punto di vista mirato all’esordio de Un passo dal cielo 8. Stando a quanto raccontato, un dubbio preoccupa gli appassionati: Giusy Buscemi lascerà la fiction dopo l’ottavo capitolo? L’attrice, prima di arrivare al nocciolo della questione, è partita dal percorso del suo personaggio: “Com’è cambiata Manuela in questi 10 anni nei suoi panni? L’abbiamo conosciuta quando era la sorellina combinaguai che non sapeva cosa volesse nella vita. Adesso è responsabile e non ha paura di andare fino in fondo alle sue scelte”.

Giusy Buscemi lascia uno spiraglio dopo ‘Un passo dal cielo’ 8: “Magari cambio idea, però…”

Nel merito del ruolo di Manuela, Giusy Buscemi ha raccontato il percorso di crescita del personaggio de Un passo dal cielo 8 ma anche il proprio: “Sono cresciuta ed a Manuela ho dato quel senso di maternità che ho sviluppato anche io; non deriva dall’essere diventata mamma ma dal passaggio da ragazza a donna, è una specie di empatia”.

Ma quindi, Giusy Buscemi lascia dopo Un passo dal cielo 8? Stando alle sue dichiarazioni rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni, sembrerebbe essere la tesi più accreditata. “Ogni anno ci ripetiamo che sarà l’ultima, poi la produzione ci ripensa. Per me è stato bello seguire la crescita di Manuela ma oggi penso che sia stato raccontato tutto ciò che si poteva raccontare di lei. Poi chissà, magari cambierò idea”. L’attrice ha anche aggiunto: “Ad aprile inizierò a girare la seconda stagione di ‘Vanina – Un vicequestore a Catania’. Quindi, i miei propositi sono tutti concentrati nei prossimi tre mesi. Mi piacerebbe prendere lezioni di danza e ricominciare quelle di canto. In America gli attori sanno fare tutto e vorrei riuscirci anche io”.

