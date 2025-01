Si chiama Jan Maria Michelini l’uomo che è da quasi 10 anni al fianco di Giusy Buscemi, ospite oggi, domenica 19 gennaio, a Da noi… a ruota libera. Nelle ultime settimane, l’attrice è stata protagonista delle prime serate Rai: dalla miniserie “Leopardi – Il peota dell’infinito” alla nuova stagione di “Un passo dal cielo“. Dopo la vittoria di Miss Italia nel 2012, la carriera di Giusy non si è fermata formando parte di un successo dopo l’altro. Ed è stato proprio entrando nel mondo della recitazione che ha avuto modo di conoscere suo marito. Ma chi è esattamente Jan Maria Michelini?

Jan, noto regista nato nel 1979, è figlio di Alberto Michelini, celebre giornalista ed ex esponente della Democrazia Cristiana. Sin da giovane, sviluppa una forte passione per il cinema, laureandosi con 110 e lode in Scienze della Comunicazione con specializzazione in comunicazione di massa e cinema. La sua carriera inizia nel mondo della pubblicità, dove dirige spot, per poi fare il suo debutto cinematografico nel 1997 come assistente alla regia nel film La via degli angeli di Pupi Avati. Da quel momento, Michelini collabora come aiuto regista con personaggi del calibro di Mel Gibson e partecipa a grandi produzioni come Angeli e Demoni, Mangia Prega Ama e La Passione di Cristo. In Italia, si afferma come regista di alcune delle serie più amate, tra cui I Medici, Doc – Nelle tue mani e Don Matteo.

Per quanto riguarda la vita privata, Jan Maria Michelini ha incontrato Giusy Buscemi per la prima volta nel 2014, durante una cena di beneficenza. Dopo quell’occasione, i due si sono persi di vista, ritrovandosi solo in seguito, poco prima delle riprese della terza stagione di Un passo dal cielo. Non si è trattato di un classico colpo di fulmine, ma di un amore nato gradualmente, consolidatosi nel tempo grazie agli incontri avvenuti su vari set. “Eravamo concentrati su noi stessi. Io ero diventata da poco Miss Italia, stavo cominciando a disegnare il mio futuro, lui era più grande di me di 14 anni e cercava la donna della vita”, ha raccontato l’attrice.

Tuttavia, non ci è voluto molto prima che anche Giusy sentisse il desiderio di mettere su famiglia. Così, nel 2017, a soli 24 anni, ha sposato il regista. Da allora, sono arrivati tre figli: Caterina Maria, nata nel 2018, Pietro Maria, nato nel 2019, ed Elia Maria, dato alla luce 2022. “Mi sono sposata a 24 anni perché, a un certo punto, ho sentito dentro di me la chiamata al matrimonio. È stata una scelta del tutto consapevole”, ha spiegato a Vanity Fair. L’attrice e Jan hanno deciso di aggiungere Maria al nome di tutti i loro figli per un motivo particolare, ovvero la loro forte devozione alla Madonna. Giusy Buscemi, infatti, è una credente molto devota e praticante.