Jan Michelini, chi è il marito di Giusy Buscemi: regista di celebri fiction tv

La volta buona torna in onda oggi pomeriggio, giovedì 9 gennaio 2025, con una nuova puntata su Rai 1; tra gli ospiti di Caterina Balivo in studio c’è spazio anche per Giusy Buscemi, che tra pochi giorni tornerà in tv con l’ottava stagione di Un passo dal cielo. Un grande successo televisivo per l’attrice, che negli ultimi 10 anni ha dato una significativa accelerata alla sua vita, non solo professionalmente ma anche sentimentalmente parlando; oltre ad essere un volto di punta delle fiction tv, nel suo privato vive un’importante storia d’amore con il marito Jan Michelini.

Chi è Giusy Buscemi, la carriera dell'attrice e i genitori/ "Iperprotettivi e sono sempre stati presenti"

Entrambi condividono la passione per il cinema e la tv; se lei è un’affermata attrice, lui invece è un talentuoso regista. Classe 1979, Jan Michelini è figlio del giornalista ed ex esponente della Democrazia Cristiana Alberto Michelini; nella sua carriera da regista ha anche assunto la direzione di importanti fiction televisive come I Medici, A un passo dal cielo, Diavoli e Doc – Nelle tue mani.

Chi è Giusy Buscemi? Carriera e vita privata: "Vorrei 8 figli"/ Il desiderio dell'attrice per la seconda vita

Giusy Buscemi e il matrimonio con Jan Michelini: “Ho sentito dentro di me…“

Giusy Buscemi e il marito Jan Michelini si sono conosciuto nel 2014, quando l’attrice era stata eletta da pochi anni Miss Italia ed era all’inizio della sua carriera televisiva. Dopo 3 anni di fidanzamento, la coppia è convolata a nozze nel 2017 a Roma e dal loro matrimonio sono nati i 3 figli Caterina Maria, Pietro Maria ed Elia Maria, rispettivamente nel 2018, 2019 e 2022.

“È stata una scelta del tutto consapevole, fatta con grande gioia e grande pace. Certe decisioni devono essere vissute giorno per giorno, crescendo sempre di più“, ha confidato Giusy Buscemi parlando del suo matrimonio in una vecchia intervista concessa a Vanity Fair. Un passo così importante arrivato ad una giovanissima età: “Mi sono sposata a 24 anni perché a un certo punto ho sentito dentro di me la chiamata del matrimonio. Ho capito che veniva prima quello e poi tutto il resto“.

Jan Maria Michelini, chi è il marito di Giusy Buscemi/ "Tra noi nessun colpo di fulmine, pensavamo a noi"