Giusy Ferreri/ Dalla malformazione al cuore alla rinascita a X Factor

Giusy Ferreri torna in tv tra gli ospiti di “A grande richiesta ‘Non sono una signora‘”, lo speciale dedicato a Loredana Bertè per i suoi 70 anni. Una puntata da non perdere in onda martedì 9 marzo 2021 in prima serata su Rai1 condotta da Alberto Matano con la partecipazione proprio della regina del rock che per l’occasione condividerà il palcoscenico con tantissimi amici e colleghi. Tra questi c’è anche Giusy Ferreri, la cantante di “Non ti scordar mai di me” pronta a regalare ai suoi fan (e non solo) una nuova esibizione sulle note di uno dei classici del repertorio della Bertè. Non solo, la Ferreri è pronta anche a duettare con la mamma rock della musica italiana. Si tratta di un vero e proprio ritorno in tv per la Ferreri che questa estate è stata una delle indiscusse protagoniste con la hit “La Isla” con Elettra Lamborghini. Intanto in questi giorni la cantante sui social ha voluto festeggiare tutte le donne in occasione della festa della donna con un post semplice, ma importante. ” Auguri a tutte le donne” ha scritto l’interprete che ha ricevuto tantissimi commenti e apprezzamenti da parte dei suoi fan.

Giusy Ferreri malattia: “nata con una malformazione al cuore”

Giusy Ferreri è una delle voci più riconoscibili della musica italiana. La cantante di “Jambo” e “Roma Bangkok” durante un’intervista rilasciata a Verissimo di Silvia Toffanin ha fatto una rivelazione sulla sua vita personale. “Sono nata con una malformazione al cuore, non potevo fare attività fisica” ha confessato la cantante che all’età di 21 anni ha deciso di sottoporsi ad un intervento proprio per risolvere la cosa. L’operazione è andata bene ed oggi la Ferreri sta benissimo al punto che, con il suo sorriso contagioso, ha sottolineato “adesso mi sto dando alla pazza gioia”. La sua vita è poi cambiata del tutto quando ha partecipato a X Factor conquistando la critica e il pubblico. “Della mia ‘vita precedente’ non vorrei niente. È rimasto tutto, ho solo aggiunto altre cose” – ha precisato la cantante che dal debutto nel 2008 sul palcoscenico di X Factor ha pubblicato sei studio album e partecipato a 3 Festival di Sanremo.



