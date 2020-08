GIUSY FERRERI/ “Sanremo 2021? Non ci ho ancora pensato…”

Stupisce – sul palco del Battiti Live e non solo – il duetto di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini, che insieme anche a Takagi & Ketra hanno dato vita a uno dei maggiori successi dell’estate 2020: La Isla. Nel rispondere alle domande dei fan sul profilo Instagram di Radio Italia, Giusy ha dichiarato che sono stati proprio loro, Takagi & Ketra, a proporre alle due questo brano: “Siamo rimaste molto contente”, racconta, “innanzitutto perché il pezzo è coinvolgente e anche perché per me era la terza canzone con loro, andava a completare le nostre collaborazioni precedenti, sempre cariche di ritmi come Amore e Capoeira e Jambo. Questo si muove sempre su sonorità latine: mi piaceva proseguire su questo tipo di strada. Devo dire che poi mi ha sorpreso e incuriosito tantissimo cantare con Elettra, era un’occasione speciale che non volevo perdere assolutamente. Effettivamente si è rivelata molto bella perché lei è una persona spontanea e divertente”.

Giusy Ferreri: “Non so ancora se parteciperò a Sanremo”

A chi le chiede se intenda partecipare al prossimo Festival di Sanremo, Giusy Ferreri replica che è un po’ troppo presto per pensarci adesso: al momento, comunque, non è nei suoi piani. La priorità è invece tornare a esibirsi in concerto, emergenza sanitaria permettendo: “Sicuramente sarò live nel 2021 ma non saprei dire ad oggi esattamente in quali date”. Anticipazioni sull’album a cui sta lavorando? “Di recente ho detto che sto approfittando di questo periodo di libertà rispetto agli anni precedenti, mi sto dedicando alla creatività: inizio a fare le prime selezioni dei brani da inserire, formulo le scalette, sono in questa prima fase ancora di indecisione. Avevo già una mia prima scaletta che poi, anche visto tutto ciò che è successo, ho preferito rimodulare e rimodificare: sono nate altre cose e di conseguenza sono ancora in questa fase di creatività e di scelta”.

Giusy Ferreri torna alle origini

Sempre tra i fan, qualcuno le ricorda il suo ultimo concerto con Radio Italia a Palermo, una tappa senza dubbio importante, per lei che è originaria proprio del capoluogo siciliano: “Ho un bellissimo ricordo di quel concerto, ho anche il quadretto appeso del vostro super palco e tutto l’affetto del bellissimo pubblico presente. Penso di aver mantenuto le caratteristiche di positività e apertura che fanno parte del carattere tipico mediterraneo: la solarità. Le radici sono molto profonde: mio fratello si è trasferito a vivere giù e ho gran parte della famiglia e dei parenti che vive lì, dove c’è parte del mio cuore. Fisicamente vivo nella città che mi ha adottato fin da quando ero piccola ma per me è come vivere entrambe le parti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA