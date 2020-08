BATTITI LIVE 2020/ Scaletta e diretta: Gregoraci “cantanti commossi” (terza puntata)

Terzo appuntamento con Battiti Live 2020 e, anche stasera, una scaletta ricca di ospiti amatissimi dal pubblico italiano. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sono pronti a tornare sul palco ed è stata proprio la conduttrice, in un’intervista rilasciata a Libero qualche settimana fa, ad ammettere di essere rimasta sorpresa nel vedere alcuni musicisti e cantanti commuoversi al solo gesto di tornare a cantare sul palco. “Il lavoro del musicista è un mestiere come tutti gli altri e non è giusto che sia stato penalizzato. – ha dichiarato la Gregoraci, per poi aggiungere – A Battiti Live sono rimasta molto colpita nel vedere molti cantanti, anche quelli più freddi e ruvidi, con gli occhi lucidi per la gioia di tornare sul palco.” D’altronde tanti artisti, anche in diretta, hanno palesato la grande emozione di essere di fronte ad un pubblico. (Aggiornamento di Anna Montesano)

BATTITI LIVE 2020 ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

Lunedì 10 agosto, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con Battiti Live 2020. Giunta alla terza puntata, la kermesse musicale di Radionorba, rapprresenta l’evento che ha riportato in piazza, con tutte le accortezze del caso, la musica live dopo lo stop a causa dell’emergenza coronavirus. In una splendida Otranto, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri conducono la terza puntata del Radionorba Vodafone Battiti Live 2020 che è arricchito da una serie di eisbizioni iteneranti degli artisti. Non potendo portare la musica di Battiti in tutte le piazze della Puglia come accadeva nelle precedenti edizioni, quest’anno, ogni cantante del cast ha accettato di esibirsi con un’unica canzone in una delle altre città coinvolte nell’evento. Quali saranno, dunque, le esibizioni on the road della terza puntata di Battiti 2020? Andiamo a scoprirle insieme.

I CANTANTI ON THE ROAD

Dopo Castellana Grotte, Molfetta, Castel del Monte, Mesagne, Foggia e Vieste, le città che ospiteranno le esibizioni on the road della terza puntata di Battiti Live 2020 sono Ostuni, Bari e Trani. Dalla suggestiva “città bianca” si esibirà Elodie che è già salita sul palco di Otranto durante la prima puntata di Battiti 2020. Dalla terrazza del “teatro galleggiante”, il Teatro Margherita di Bari si esibirà Ermal Meta con una versione intima e struggente di Vietato morire, brano con cui ha conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo 2017 mentre dal Fortino di Trani con lo sfondo del porto e della stupenda Cattedrale si esibirà Aiello. Anche Maria Sole Pollio sta girando la Puglia per incontrare i fans dei cantanti del cast e, questa sera, sarà in collegamento da Mola di Bari.

LA SCALETTA TERZA PUNTATA DI BATTITI LIVE 2020

Grandi nomi sul palco della terza puntata di Battiti Live 2020. Da J-Ax fino a Raf, dai Pinguini Tattici Nucleari fino a Fred De Palma, gli artisti sapranno accontentare i gusti di tutti i telespettatori di Italia 1 proponendo brani di diverso genere. Ecco la scaletta della terza puntata: Baby K, Takagi&Ketra che con Elodie propongono “Ciclone”, Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini con “La Isla”, J-Ax con “Una voglia assurda”, Boomdabash con Alessandra Amoroso con la hit dell’estate “Karaoke”, Rocco Hunt con Ana Mena con “A un passo dalla luna”, Gaia, Fred De Palma, Francesco Renga, Dotan, Danti, Raf e i Pinguini Tattici Nucleari. A rendere ancora più suggestiva la serata saranno le esibizioni one the road di cui vi abbiamo parlato sopra. La terza puntata di Battiti 2020 può essere seguita su Italia 1 o in diretta streaming su Mediaset Play.



© RIPRODUZIONE RISERVATA