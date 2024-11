Chi sono i Glance Up, la giovane crew in gara a Ballando con le stelle 2024

I Glance Up sono tra i concorrenti che si esibiranno a Ballando con le stelle 2024 nella puntata del 9 novembre, prima della gara delle coppie Vip. Si tratta, infatti, del circuito di Ballando on the Road, spin off di Ballando con le stelle 2024, che ogni anno torna presentando al pubblico nuovi talenti della danza e, soprattutto, giovanissimi. Anche i Glance Up lo sono: si tratta di una crew composta da sette ragazzi che portano in scena un mix di hip hop e altri stili, una combinazione che ha fatto breccia nella giuria, che ha assegnato loro uno dei due posti da vincitore della puntata.

Chi è Erica Martinelli, maestra di Ballando con le stelle 2024/ Ufficialmente single, con Furkan Palali...

I Glance Up sono piaciuti molto a Carolyn Smith, che ha così votato la loro performance a Ballando on the Road: “Geniale, mi piace tantissimo, già dalla scelta della musica. Avete fatto il vostro stile però mischiato anche ad altri stili e questo è il vestito per me ideale. Lo trovo veramente stupendo e poi il 99% eravate in sincro. Avete ancora da lavorare un po’ però siete stati top!”

MASSIMILIANO OSSINI E VEERA KINNUNEN, BALLANDO CON LE STELLE 2024/ Giuria divisa: Carolyn dà 8 e Mariotto 0

Glance Up contro Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi a Ballando con le stelle 2024

“Lo spirito che unisce il nostro gruppo è l’amicizia”, hanno ammesso i Glance Up, un gruppo di sette ragazzi giovanissimi che, oltre alla passione per la danza, condivide una parte di vita insieme. Per la giuria di Ballando on the road, hanno dimostrato di poter esibire vari stili in modo originale e senza sbavature, ma riusciranno a vincere anche nella gara a Ballando con le stelle 2024? Nella puntata del 9 novembre si esibiranno contro Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi, una coppia di danzatori che hanno già conquistato premi importanti a livello nazionale. Non resta che scoprire come li valuterà la giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli.