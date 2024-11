Chi sono i Glance Up, la crew che si esibirà in diretta a Ballando con le stelle 2024 dopo Ballando on the road

I Glance Up sono pronti a scendere in pista a Ballando con le stelle 2024 nel corso della puntata del 16 novembre su Rai 1. Si tratta di una crew composta da sei giovanissimi talenti, i cui nomi d’arte sono Sno, Loki, Ben, Snaky, Mattix e Bulbo. Provengono dalla Groovies Dance School di Silvia Cerdelli, di Busalla, che ha iniziato la sua attività 15 anni fa.

È stata proprio la coreografa a rivelare a Lavocedigenova come i Glance Up siano riusciti ad arrivare a Ballando con le Stelle: “è il risultato di un lavoro di anni. – ha ammesso – Questo gruppo ha iniziato dieci anni fa, ha cambiato varie formazioni perché le persone crescono e intraprendono percorsi diversi ma il progetto è sempre andato avanti”. Glance Up è insomma una crew con una lunga storia alle spalle, nonostante i suoi componenti siano ragazzi giovanissimi.

“Milly Carlucci entusiasta del provino dei Glance Up”

Prima di accedere a Ballando on the road e poi a Ballando con le stelle, i Glance Up hanno dovuto sottoporsi ad un provino di fronte alla conduttrice Milly Carlucci che, a quanto pare, si è mostrata subito entusiasta del talento della crew: “Il provino non è andato bene, di più – ha spiegato Silvia Cerdelli – Milly Carlucci è impazzita quando ha visto i ragazzi. Alla fine dell’esibizione mi ha fatto salire sul palco facendomi tantissime domande. È stato incredibile”. Una soddisfazione dopo l’altra, dunque, per i sei ballerini, che questa sera, a partire dalle 20.30, avranno l’occasione di esibirsi di fronte al pubblico di Rai 1 nel corso della diretta di Ballando con le stelle 2024.