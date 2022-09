Gli amanti dei 5 mari/ Su Rete 4 il film con John Wayne e Lana Turner

Gli amanti dei 5 mari, il film nel pomeriggio di Rete 4

Oggi pomeriggio, venerdì 30 settembre 2022, alle 16.20 su Rete 4 va in onda il film “Gli amanti dei 5 mari”. È un lavoro cinematografico che risale al 1955 la cui storia si basa sul racconto “The Sea Chase” scritto nel 1948 dallo scrittore californiano Andrew Geer. Il cast è notevole, tra gli attori protagonisti c’è l’indimenticabile John Wayne e la diva hollywoodiana Lana Turner. La regia è dell’australiano John Villiers Farrow.

Gli amanti dei 5 mari, la trama del film

La storia del film “Gli amanti dei 5 mari” è ambientata durante il secondo conflitto mondiale. L’umanità tutta è in pericolo e sta per vivere anni terribili. Il leader politico della Germania, un uomo autoritario e squilibrato, dichiara guerra al mondo, adoperandosi affinché ogni capo di stato riconosca il suo valore politico e l’ingegnosità della sua strategia. In uno scenario così complesso e preoccupante, il comandante tedesco di una nave mercantile, Karl Ehrlich (John Wayne), farà del suo meglio per portare a compimento il suo lavoro.

Karl è un uomo di grandi principi, conosce i suoi doveri ma non rinuncia mai ai suoi diritti, l’impegno che da sempre mette nel lavoro è indiscutibile. Quando ha inizio la seconda guerra mondiale Karl,a bordo del suo mercantile, si trova in Australia, ancorato nel porto della popolosa città di Sydney. Adesso il compito del capitano è quello di rientrare in patria ma non sarà facile raggiungere la Germania.

Sarà un cammino lungo, pieno di ostacoli e imprevisti originati proprio dalla situazione scomoda in cui si trova la sua patria. Nonostante Ehrlich sia una persona buona e rispettosa del prossimo, viene visto come un esaltato e un nemico per via dei suoi natali tedeschi. Pur essendo di sangue tedesco, Karl non è un sostenitore del nazismo. Per la sua lealtà nel corso degli anni il capitano ha guadagnato la stima di molti e ora può contare sull’aiuto di Jeff Napier (David Farrar), un comandante di nazionalità britannica che arriva a perlustrare il mercantile di Karl in compagnia di Elsa Keller (Lana Turner), la fidanzata. La giovane donna ha già conosciuto Ehrlich in passato per cui il viaggio verso la Germania ha in serbo per il capitano anche incontri piacevoli. Nessuno sospetta di Elsa che in realtà è una spia tedesca. Nasce un grande amore tra Karl ed Elsa. Le complicazioni non mancano ad arrivare, il capitano Ehrlich e parte dei suoi uomini non ne usciranno indenni.

