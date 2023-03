GLI AMORI DI SUZANNA ANDLER/ Charlotte Gainsbourg brilla in un film teatrale

Marguerite Duras è stata fondamentale per la formazione di Benoit Jacquot, tra i più importanti registi del panorama transalpino. Il 76enne è stato il suo aiuto sul set di tre film – Nathalie Granger (1972), La femme du Gange (1974), India Song (1975) – e ha avuto modo di carpire i segreti del mestiere. Ma non solo. Jacquot infatti ha adattato un testo della Duras, facendone un ottimo lavoro cinematografico: parliamo de Gli amori di Suzanna Andler, ora disponibile in Dvd ed. CG/Wanted.

SINOSSI – La ricca Suzanna Andler è intrappolata in un matrimonio agiato e deve scegliere tra una vita di moglie e di madre, governata dalle convenzioni e dall’infedeltà, e un’esistenza libera ma più rischiosa, incarnata dal suo giovane amante. Alla ricerca di un’impossibile emancipazione, Suzanna ci racconta delle mille sfumature di una storia d’amore.

Presentato in anteprima al Torino Film Festival 2021, Gli amori di Suzanna Andler le mille sfumature di una storia d’amore. Una donna in bilico tra una vita di apparenze e tradimenti e il sogno di amare e amarsi liberamente. Un perfetto connubio tra cinema e teatro, sia dal punto di vista della scrittura che della messa in scena. Impossibile non citare la prova intensa e ricca di pathos di Charlotte Gainsbourg, qui con un capello corto e con un tubino nero.

