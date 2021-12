Gli Aristogatti, Rai 2/ Il classico Disney con la storia d’amore tra Romeo e Duchessa

Gli Aristogatti è un grande film d’animazione del 1970 che andrà in onda su Rai 2 oggi, 31 dicembre alle 21,20. Si tratta del 20° lungometraggio della Walt Disney Production e la regia è di Wolfang Reitherman. I personaggi principali sono i gatti Romeo, Duchessa, Scat Gat, Groviera e i cuccioli di Duchessa Minou, Matisse e Bizet. Fra i doppiatori italiani vanno citati Renzo Montagnani, Oreste Lionello, Melina Martello, Emanuela Rossi, Cinzia De Carolis e Riccardo Rossi.

Gli Aristogatti, la trama del film: sono loro gli eredi?

La storia de Gli Aristogatti si svolge nel 1910 a Parigi, dove la ricchissima aristocratica Madame Adelaide, una donna eccentrica ex stella della lirica, vive da sola in una grande casa. Non avendo nessun famigliare in vita, decide di redigere testamento nominando come suoi unici eredi i suoi amati gatti, mamma Duchessa e i suoi piccoli Minou, Bizet e Matisse. Il maggiordomo Edgar, però, non è contento di questa decisione, infatti, viene al corrente che potrà impossessarsi del patrimonio solo dopo la morte dei gattini. Per questo motivo, l’uomo, che non vede l’ora di impadronirsi dei soldi del testamento, organizza un piano diabolico per provocare la morte dei felini. Con un potente sonnifero addormenta i micetti e durante un temporale notturno li rapisce con l’intenzione di abbandonarli, ma a causa dell’incontro con due cani da caccia, i suoi piani vengono sventati, infatti, per difendersi dall’assalto dei cani, il maggiordomo perde la cesta dove erano contenuti i gatti. Il giorno dopo i 4 gatti si ritrovano in campagna completamente impauriti e spaesati perché non sono abituati a stare fuori di casa. La fortuna vuole che fanno conoscenza del gatto randagio Romeo, il quale infatuatosi di Duchessa, decide di accompagnare la gatta e i suoi mici sino a Parigi. Comincia così l’avventura contornata da una banda felina di suonatori di jazz e oche inglesi, che li porterà a far ritorno nella loro casa da Madame Adelaide che, affranta per la loro scomparsa è felicissima di rivederli.

Video, il trailer del film “Gli Aristogatti”

