Gli Aristogatti/ Su Rai 2 il classico della Walt Disney del 1970

Gli Aristogatti, film di Rai 2 diretto da Wolfgang Reitherman

Gli Aristogatti va in onda oggi, sabato 31 dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Ci troviamo di fronte a un film d’animazione prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1970 da Winston Hibler e diretto da Wolfgang Reitherman.

Tra i celebri doppiatori del film Aristogatti sono da menzionare Phil Harris, Sterling Holloway, Eva Gabor e Vito Scotti. Il film d’animazione è noto per essere il primo progetto originale della Walt Disney realizzato e distribuito dopo la morte dello storico fondatore dell’azienda. L’incasso mondiale ha sfiorato i 200 milioni di dollari, a fronte dei soli 4 milioni utilizzati per la realizzazione. Il successo del film Aristogatti è testimoniato dalla nomination del ’71 ai Grammy Award e dal successo ai Golden Screen del 1973.

Gli Aristogatti, la trama del film d’animazione

La storia del film d’animazione Gli Aristogatti parte con la tenera gattina di nome Duchessa alle prese con la nascita di ben tre cuccioli. L’evento riempie di gioia la padrona di casa, che non ha altro amore se non quello per i suoi amabili felini. Per l’appunto, decide di lasciare ogni suo avere proprio ai gatti, innescando le gelosie di qualcuno pronto a tutto pur di mettere le mani su tutte le ricchezze della donna. Si trattava di Edgar, da anni dipendente della dimora come maggiordomo.

L’anzianità del lavoro prestato presso la signora lo aveva convinto di essere lui il degno erede di tutti i beni della padrona di casa. Mai avrebbe immaginato infatti che sarebbe stato surclassato da semplici animali. Per questa ragione, decide di escogitare un piano al fine di poter comunque giovare degli averi della donna una volta passata a miglior vita. Vengono dunque gettati in strada tutti i gatti, drogati e storditi al fine di non permettergli il ritorno a casa prima del tempo.

I felini si risvegliano in una strada sconosciuta ma ricevono l’assistenza di un gatto randagio di nome Thomas che si offre come guida per ritrovare la strada perduta. La più apprensiva era chiaramente Duchessa; non aveva alcuna intenzione di lasciare per sempre la propria padroncina, oltre al fatto che temeva per le sorti dei suoi piccoli in riferimento alla vita da randagi. I suoi piccoli non sarebbero mai sopravvissuti a contatto con le difficoltà della strada e con i temibili cani sempre in agguato.

Una volta tornati a casa, devono nuovamente far fronte ai folli piani di Edgar. Questa volta il maggiordomo decide di chiudere tutti i gatti in alcuni pacchi ben sigillati e di spedirli all’estero, al fine di rendere impossibile il ritorno dei felini. Fortunatamente però, un tenero topolino si renderà conto dell’inganno e metterà subito al corrente gli amici gatti. Tutti insieme, con la complicità del randagio che aveva salvato la vita dei gattini la prima volta, riescono a sconfiggere il maggiordomo. Inoltre, l’audace Thomas sarà accolto in casa come parte integrante della famiglia della padrona.

