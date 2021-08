Gli equilibri del cuore, Rai 1/ Un film intricato, romantico e thriller tutto insieme

Gli equilibri del cuore è il film proposto da Rai 1 nel pomeriggio di oggi, 21 agosto 2021, a partire dalle ore 16,45. Questo film può intrattenere con la classica ambientazione da opera per la televisione, quindi storie anche intricate, romantiche, thriller, ma verosimili, il pubblico estivo dei pomeriggi di solleone che cercano un buon cinema domestico.

Nel cast de ‘Gli equilibri del cuore’, come spesso accade nei lungometraggi per la televisione tedeschi, protagonista della trama è un personaggio femminile, nel nostro caso interpretato da Saskia Vester, attrice che sulle nostre frequenze si è resa celebre soprattutto con ‘Alle meine Töchter (Tutte le mie figlie) o ‘Die Verbrechen des Professor Capellari (I delitti del Professor Capellari)’, serie che, nonostante nel titolo compaia un nome italico è al cento per cento teutone.

Anche la saga televisiva dedicata ai romanzi di Katie Forde ha avuto un buon successo sulle nostre reti televisive. Al fianco di Saskia Vester, l’attore di Dachau Michael Lerchenberg, come tanti attori e attrici tedeschi cresciuto nelle serie poliziesche così amate dal pubblico del cinema spesso prodotto in Potsdam, poco lontano Berlino, la loro Cinecittà. Lo ricordiamo in ‘SOKO München’, appunto il poliziesco tra i più amati, oppure in ‘Die Rosenheim-Cops’, prodotta solamente un anno fa, ancora oggi in fase di traduzione in lingua italiana, un cinema che spesso rimane confinato entro i confini dei Landers tedeschi, ma che con grande timidezza è oggi scoperto dal pubblico italiano.

Gli equilibri del cuore, la trama del film

Leggiamo la trama de Gli equilibri del cuore. Sebastian è innamorato di Jana e le cose tra i due filano lisce al punto che la coppia decide di sposarsi. Tutto procede bene, anzi, benissimo, sino al giorno nel quale proprio Jana, inaspettatamente da parte sia di Sebastian che delle loro rispettive famiglie, lascia il compagno decidendo di interrompere i preparativi per le nozze già fissate.

Gisela e Werner, genitori di Sebastian, non rinunciano a quella nuora che adoravano, la moglie perfetta per il figlio e decidono quindi di mandare sulle coste croate il fidanzato deluso per far sì che una vacanza assieme a Franjo, il cognato un po’ latin lover, ingelosisca Jana rendendo l’ex fidanzato più appetibile dal punto di vista di una donna che forse lo riteneva già troppo ‘family man’ a soli pochi mesi dal matrimonio.

In Croazia succede ciò che nessuno si aspettava: Sebastian s’innamora e comunica alla famiglia che partirà per un anno in barca vela assieme ad una nuova fiamma. La famiglia di Sebastian decide di partire per la Croazia e capire che sta succedendo al figlio e, per questo viaggio, sarà coinvolta proprio Jana che resta allibita dall’ex fidanzato. Cosa accadrà lo scoprirete alla fine del film … no spoiler please!



