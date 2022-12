Gli Intoccabili, Rete 4/ Film di Brian De Palma con Kevin Costner, Sean Connery e…

GLI INTOCCABILI: FILM RICCO DI PREMI OSCAR

Domenica 25 dicembre Rete 4, alle 21.25, manda in onda “Gli Intoccabili”, titolo originale “The Untouchables”, distribuito da UIP (1987) – CIC Video, Paramount DVD (2003) e prodotto da Art Linson per Paramount Pictures. La regia è di Brian De Palma, vincitore al Festival di Venezia nel 2007 del Premio Leone d’Argento come migliore regia per “Redacted”. Nel 1969 il regista e sceneggiatore realizza il suo primo lungometraggio dal titolo “Oggi sposi” e di seguito “Caio America”. Il successo internazionale arriva nel 1974 con il “Fantasma del palcoscenico”. Tra i suoi film di successo vanno ricordati “Scarface”, “Mission Impossible”, “Vestito per uccidere” e “Mission to Mara”.

Il cast de “Gli Intoccabili” conta nomi illustri del cinema internazionale e diversi premi Oscar come Kevin Costner, vincitore della statuina nel 1991 come migliore regista per “Balla coi lupi”, oppure Sean Connery, che ha vinto nel 1988 l’Oscar proprio con “Gli intoccabili” come migliore attore non protagonista e, ancora, Robert De Niro, vincitore di 2 premi Oscar come migliore attore protagonista nel 1981 per “Toro scatenato” e come migliore attore non protagonista nel 1975 per “Il Padrino II”. Tra gli altri nel cast ci sono: Charles Martin Smith, Andy Garcia, Richard Bradford e Patricia Clarkson.

GLI INTOCCABILI: LA TRAMA DEL FILM

Gli Intoccabili è un film ambientato nella Chicago degli anni Trenta, quando il Proibizionismo vietava il commercio dell’alcool. La città è governata da Al Capone (Robert De Niro), un temibile boss mafioso che, dopo aver conquistato con la sua autorità e presenza la città, si dedica allo spaccio illegale e clandestino dell’alcool. Per poter gestire l’attività senza che venga disturbato, corrompe con il denaro alcune personalità di prestigio di Chicago e la polizia. A Eliott Ness (Kevin Costner) viene dato l’incarico di formare una valida squadra di uomini e combattere la criminalità organizzata. L’agente del Tesoro dovrà presto fare i conti con un sistema corrotto, difatti ogni suo tentativo di sventare il capo mafioso fallisce, perché qualcuno all’interno della polizia avverte i criminali facendo fallire le retate.

Una notte Ness incontra Jimmy Malone (Sean Connery) e, colpito dalla sua rettitudine, decide di includere il poliziotto irlandese nella sua squadra, facendolo partecipare alla missione. Al gruppo si aggiunge anche George Stone (Andy Garcia) e Oscar Wallace, un contabile che lavora per conto dello Stato con l’intento di incastrare il malavitoso utilizzando i suoi movimenti finanziari. Senza talpe attorno, le indagini vanno tutte a buon fine e Ness riesce a portare a termine molti arresti. Al Capone infastidito cerca di corrompere i membri della squadra, ma non ci riesce. La strada per liberare Chicago dalla corruzione è lunga e piena di imprevisti, ne “Gli Intoccabili”.











