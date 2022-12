Robert De Niro, furto nella casa a New York/ Donna cerca di rubargli regali di Natale

Una donna è stata arrestata mentre stava cercando di rubare in casa di Robert De Niro, celebre attore americano. Secondo quanto emerso, così come riportato da numerosi organi di informazione online fra cui TgCom24.it, il ‘topo d’appartamento’ sarebbe stato scoperto due notti fa nell’abitazione dell’attore mentre stava cercando di portare via i regali da sotto l’albero di Natale. Protagonista in negativo di tale gesto è stata Shanice Aviles, una 30enne che è stata subito notata da alcuni agenti della polizia di New York, mentre si introduceva nella townhouse di Robert De Niro, situata sulla 65esima strada.

L’attore era in casa e stava dormendo con la figlia di 11 anni avuta con l’ex moglie Grace Hightower, e di fatto non si è accorto di nulla fino a che gli agenti delle forze dell’ordine non hanno fatto irruzione nella sua abitazione. La 30enne ladra è stata pizzicata con le mani nel sacco, visto che la stessa è stata scoperta in salotto “mentre cercava di rimuovere oggetti”, così come fatto sapere dalla polizia della Grande Mela. Una volta sentito i rumori, la star di Taxi Driver è scesa dal piano di sopra della sua abitazione in vestaglia, scoprendo l’accaduto. Dopo un breve controllo Shanice Aviles si è scoperto essere stata protagonista di altre rapine in passato.

ROBERTO DE NIRO, FURTO IN CASA: ECCO COME E’ ANDATA

L’episodio si è verificato di preciso attorno alle ore 2:30 di lunedì notte, quando appunto la ladra è stata avvistata da alcuni agenti del 19esimo distretto della polizia di New York mentre cercava di forzare le saracinesche di alcuni negozi.

I poliziotti hanno quindi iniziato a seguirla fino a che la stessa non si è avvicinata ad una villetta a schiera nell’Upper East Side, quartiere di lusso della Grande Mela. La ladra si è recata sul retro dell’abitazione e quando non l’hanno più vista i poliziotti hanno fatto irruzione nell’abitazione, scoprendo poi appartenesse a Robert De Niro.

