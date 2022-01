Gli uomini della terra selvaggia/ Su Rete 4 il film del grande Delmer Daves

Gli uomini della terra selvaggia, film di Rete 4 dirett0 da Johm Houston

Gli uomini della terra selvaggia è un film western che andrà in onda su Rete 4 oggi, 16 gennaio, a partire dalle 17,10. La pellicola del 1958 è liberamente tratta dal romanzo Giungla d’Asfalto di W. R. Burnett del 1949 ed è il remake di Giungla d’asfalto diretto da Johm Houston nel 1950.

Nel 1963 è stato girato un altra pellicola tratta sempredal romanzo, dal titolo Rapina al Cairo. Il regista del film è Delmer Daves, il cast è composto da: Alan Alda, Ernest Borgnine, Katy Jurado, Barbara Baxley, Kent Smith. Scritto in maniera intelligente e diretto supremamente è un film di altissimo livello in grado di coinvolgere e stupire il pubblico.

Gli uomini della terra selvaggia, la trama

Leggiamo la trama de Gli uomini della terra selvaggia. Due ex galeotti, appena usciti dalla prigione di Yuma, ritornano a Prescott, una cittadina mineraria dove tempo prima erano stati arrestati perché uno dei due, detto l’Olandese, aveva scoperto un giacimento ricco d’oro in un pozzo abbandonato ma unito da una galleria alla miniera. L’intento dell’olandese e del suo compare, aiutati da un esperto di esplosivi, è quello di recuperare più oro possibile. L’operazione si sarebbe seguita facendo saltare, tramite un’esplosione, il passaggio segreto. L’oro recuperato, secondo i piani degli ex detenuti, dovevano rivenderlo ad un uomo d’affari della cittadina.

Il signore in questione, però, non sembra avere nessuna intenzione di anticipare la somma di centomila dollari per il prezioso minerale che riceverà. Decide, pertanto, con l’aiuto del vice sceriffo di convincerli a lasciargli l’oro per il tempo necessario a recuperare il denaro. I due malviventi, avendo sospettato l’imbroglio di cui stavano per essere vittime, fuggono con il bottino, mentre vengono inseguiti dagli uomini di Comanche un grande nemico di uno dei due.



