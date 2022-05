Gloria e Fabio, Uomini e Donne/ “Mi piace, ma la reazione che ha avuto con Riccardo…”

Gloria e Fabio, la conoscenza continua a Uomini e Donne

Dopo la lite tra Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato, Maria De Filippi chiama al centro deenne llo studio Gloria e Fabio che stanno continuando a conoscersi. La dama conferma di essere molto interessata a Fabio anche se ha dei dubbi dovuti ad un suo atteggiamento. Gloria, così, racconta che nella scorsa puntata, Riccardo le ha raccontato di ricevere sguardi duri da Fabio, infastidito dal suo reiterato interesse per lei, Riccardo conferma che continuerà a provarci con Gloria e Fabio conferma di essere infastidito e di non gradire vedere la donna con cui sta uscendo accanto ad un altro uomo.

“Non mi è piaciuta la reazione che ha avuto“, dice Gloria che, indirettamente, ammette di non gradire un uomo geloso. Gianni Sperti, però, dà ragione a Fabio trovando normale la sua reazione ed esortando Gloria a difendere Fabio e non Riccardo se non prova più alcun interesse per quest’ultimo.

Gloria e Fabio: arriva un altro cavaliere per la dama di Uomini e Donne

Nonostante escano insieme da diverso tempo, Gloria decide di far entrare in studio un uomo che ha chiamato la redazione solo per lei. Fabio, da parte sua, spiega che lo accetta, ma che farà poi le proprie valutazioni. In studio, così, entra Sandro, un 49enne romano che, però, Gloria decide di non tenere. “Hai paura della reazione di Fabio?“, chiede Gianni Sperti.

Gloria risponde di no aggiungendo di non essere interessata: “Fisicamente non è il mio tipo”, dice la dama. Sandro, lascia lo studio mentre Fabio accetta di ballare con lei in attesa di capire se sia il caso di portare avanti o meno la conoscenza.

