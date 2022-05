Alessandro Vicinanza, lite con Armando Incarnato a Uomini e Donne/ “Porta rispetto…”

Alessandro Vicinanza e la conoscenza con Ilaria a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 20 maggio inizia con Alessandro Vicinanza che si accomoda al centro dello studio per confrontarsi con Ilaria, una dama del parterre con cui ha cominciato una frequentazione. Alessandro conferma di stare bene con Ilaria, di voler portare avanti la frequentazione anche se non è ancora riuscito a raggiungerla in Sardegna. La dama e il cavaliere, così, raccontano di vedersi in occasione delle registrazioni anche se ribadiscono di voler andare avanti. “Lui è davvero molto presente condividendo con me tutto ciò che fa durante il giorno”, racconta Ilaria.

Maria De Filippi annuncia poi la presenza di una ragazza per lui. Alessandro decide di incontrarla con l’approvazione di Ilaria, curiosa di scoprire cosa prova nel vederlo con un’altra donna. Alessandro, però, decide di non tenere la ragazza e la decisione di Alessandro scatena la reazione di Armando Incarnato.

Alessandro Vicinanza, lite con Armando Incarnato e Biagio Di Mare

Dopo aver assistito al confronto tra Alessandro Vicinanza e Ilaria e la scelta del cavaliere di non far restare l’altra ragazza, s’intromette Armando Incarnato che esorta Ilaria ad aprire gli occhi su Alessandro. Quest’ultimo non gradisce l’intromissione di Armando: “Ogni volta che sono al centro dello studio ne approfitti per intrometterti“, sbotta Alessandro. “Pensa a portare rispetto ad Ilaria”. sbotta Armando. Alessandro, poi, racconta di aver lasciato lo studio, al termine della scorsa registrazione, amareggiato per una presunta minaccia ricevuta da Biagio Di Maro.

“Con Armando discuto, ma finisce tutto qui. Tu sei un uomo di bassa lega“, sbotta Alessandro. La discussione degenera e prima che la situazione precipiti, Maria pone fine a tutto permettendo anche ad Armando di cambiare posto per evitare ulteriori discussioni.











