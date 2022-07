Gloria Guida e Johnny Dorelli/ “Differenza d’età oggi pesa, tradimenti? Sospettato…”

Gloria Guida e Johnny Dorelli da 43 anni insieme

Gloria Guida e Johnny Dorelli: il loro amore va avanti da ben 43 anni. A raccontare del loro primo incontro è stata proprio l’attrice che al Corriere della Sera ha ripercorso le tappe salienti della loro vita di coppia: “Era il 4 novembre 1979. Avevo 22 anni. Lui 42”, ha rammentato. Tuttavia, il primo incontro per lei non fu tra i più memorabili dal momento che Guida si ritrovò davanti a Dorelli e ad altri nomi celebri del mondo del teatro: “Ero inesperta, terrorizzata. Le mani mi scivolavano da sole verso terra”. Lui però cercò subito di metterla a suo agio. Di contro, Johnny Dorelli vedendola la prima volta pensò: “Gran gnocca”.

Johnny Dorelli ex marito Catherine Spaak/ Perché si sono lasciati? "Lui non voleva… "

Ma cosa li ha tenuti insieme per così tanto tempo? Lui, guardandola, confida: “È che sei diventata una rivelazione. Una donna straordinaria”. Ma Gloria Guida ha invece le idee chiare: “Credo ci abbia tenuto insieme il dialogo. Nei momenti di difficoltà, siamo sempre rimasti uniti, parlando, chiarendoci. Mi fa rabbia vedere i giovani che si separano subito, che non hanno voglia di lottare”. Ripensando al momento più emozionante del loro amore, la coppia non ha dubbi: la nascita della figlia Guendalina. Al parto ha assistito anche Dorelli: “c’è stato uno svenimento e non era il mio, era lui”, ha confidato la Guida.

Gloria Guida: "Mio marito Johnny Dorelli mi stava antipatico"/ "Era presuntuoso..."

Gloria Guida e Johnny Dorelli: il sospetto dei tradimenti

Il primo bacio tra Gloria Guida e Johnny Dorelli avvenne proprio a teatro. Lo ha svelato l’attore confidando al Corriere: “Ogni sera, in scena, dovevamo baciarci e, ovviamente, era un bacio finto. Lei stava sotto un velo e il pubblico non se ne accorgeva. Una sera, invece, mi ha messo la lingua in bocca. Una roba che non mi era mai successa”. Gloria Guida ha poi svelato cosa l’hanno fatta innamorare di lui: “Era un po’ un bambino, anche se era più grande di me. Queste sono le cose che mi hanno fatta innamorare”. I due iniziarono subito a convivere e la Guida ricorda i tanti anni trascorsi insieme, tra risate e divertimento. Oggi però, sente il peso della differenza d’età: “Sono cose che oggi sono solo un ricordo. Con gli anni capisci quanto pesi la differenza d’età, ma sono stata e sono felice così”.

Gloria Guida: “Con Johnny Dorelli 44 San Valentino insieme”/ “Ecco il nostro segreto”

Sebbene questi 43 anni siano volati velocemente, Gloria Guida ammette che non sempre tutto è stato bello. “Lui era un uomo che piaceva, faceva tournée sei mesi all’anno e io mi trovavo a casa con la bambina e il papà che si vedeva solo il lunedì, quando i teatri sono chiusi. Restare uniti è stato complicato, ma ho sempre saputo che amava solo me”, ha spiegato. Entrambi, ha aggiunto, hanno sospettato della loro reciproca infedeltà. Nel loro rapporto non sono mancate le liti: “Litigare e fare pace tiene vivo il rapporto. Sbattersi la porta in faccia e piano piano riaprirla fa bene. Litigavamo per sciocchezze: perché anche in vacanza lui era sempre al telefono o perché io ero gelosa”. Pensando alla sua carriera, Gloria ha ammesso: “I film fatti non li rinnego, avrei evitato volentieri qualche doccia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA