Gloria, location della serie tv/ Dov’è stata girata? Nella Bretagna francese

Gloria, la nuova fiction di canale 5, in onda oggi, lunedì 6 settembre, in prima serta, è stata girata nella regione della Bretagna francese dove è stata effettivamente ambientata la fiction. In particolare, come fa sapere il sito Tv Serial, i vari episodi di Gloria che è un thriller francese sono stati girati nella baia di Saint-Malo e a Cancale. La casa di Gloria, precisamente, si trova nel Pointe du Grouin.

Tra gli altri luoghi in cui è girata la fiction spicca anche la Camera di Commercio che è situata presso la diga di Sillon. Altri luoghi presenti nella fiction sono il porto e l’agenzia Pôle. I luoghi della Bretagna francese, dunque, dominano la nuova fiction di canale che sta appassionando i telespettatori con una trama avvincente.

Location Gloria: tutti i luoghi della fiction di canale 5

Gloria, con un racconto ricco di suspance e colpi di scena, sta ottenendo un screto successo in Italia. Merito della trama avvincente, ma anche dei luoghi che rendono unica la serie. Oltre ai luoghi su citati, la fiction Gloria è stata girata anche presso la Corte Suprema di Pontoise, nella Val d’Oise che il pubblico ha visto nel corso del primo episodio.

Nel corso dei vari episodi vengono messi in risalto anche i luoghi di Saint-Brieuc, un comune francese che è il capoluogo del dipartimento delle Côtes-d’Armor, in Bretagna, che si affaccia sul golfo di Saint-Malo. Luoghi bellissimi e affascinanti che attirano ogni anno migliaia di turisti.

