Gloria Nicoletti piange per Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne/ “Non provo niente…”

Gloria Nicoletti innamorata di Riccardo Guarnieri?

Gloria Nicoletti è innamorata di Riccardo Guarnieri? Il cavaliere pugliese, dopo aver conosciuto Gloria nella scorsa stagione, ha deciso di tornare a frequentarla dopo aver messo un punto definitivo al rapporto con ida Platano che ha lasciato definitivamente la trasmissione con Alessandro Vicinanza. Con Gloria, l’attrazione fisica è evidente, ma l’esclusiva che avevano deciso di concedersi ha portato ad una rottura. Riccardo, poi, è tornato sui propri passi senza rinunciare, tuttavia, a conoscere altre signore scatenando la decisione di Gloria che ha deciso di chiudere.

Per proteggere se stessa e i propri sentimenti avendo ammesso di provare qualcosa di forte per Riccardo, Gloria ha deciso di fare un passo indietro, ma un gesto di Riccardo aveva nuovamente illuso la dama che, in studio, si è lasciata andare alle lacrime.

Le lacrime di Gloria Nicoletti per Riccardo Guarnieri

Nella puntata di Uomini e Donne del 20 dicembre, seduti l’uno di fronte all’altra, Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti si confrontano sul loro rapporto. Gloria racconta di essere stata piacevolmente sorpresa da Riccardo che si è presentato sotto casa sua per farle una sorpresa. In studio, però, Riccardo ammette di non essere innamorato di Gloria che, non ricambiata, di fronte alla delusione, si lascia andare alle lacrime.

Le parole di Riccardo scatenano la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari che puntano il dito contro il cavaliere pugliese che viene difeso anche da Cristina. “Secondo me lui è sincero con Gloria”, dice Cristina. “Io non sono scema e mi baso su quello che lui mi ha detto fuori da qui“, risponde Gloria che mette un punto definitivo alla storia.

