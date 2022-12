RICCARDO GUARNIERI, UOMINI E DONNE/ Lascia lo studio per Ida e Alessandro “Volevo…”

Riccardo Guarnieri, da Ida Platano a Gloria Nicoletti

Durante il momento dedicato a Ida Platano e Alessandro Vicinanza, Riccardo Guarnieri lascia lo studio. “Non credo sia un caso. Nel momento in cui entrano Ida e Alessandro, lui esce”, nota Gianni Sperti mentre la telecamere inquadra il cavaliere pugliese dietro le quinte. Riccardo, poi, rientra e Maria De Filippi lo esorta a chiudere definitivamente il rapporto con Ida in modo civile. “E’ quello che ho cercato di fare”, dice Riccardo. Gianni Sperti esorta così Ida a chiudere la questione con un abbraccio non trovando, però, l’approvazione della stessa Platano.

“Non ho mai voluto un’amicizia. Finchè ero in trasmissione potevo salutarlo, ma ora chiedermi di abbracciarlo mi sembra un po’ troppo”, nota Ida. “E’ Gianni che esagera”, commenta poi Maria De Filippi che poi annuncia la presenza di Gloria e di un’altra dama con cui sta uscendo lo stesso Riccardo (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Riccardo Guarnieri e il messaggio a Ida Platano

Riccardo Guarnieri è stato un capitolo importante della vita di Ida Platano che, però, oggi ha voltato totalmente pagina e si sta godendo la storia d’amore con Alessandro Vicinanza. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 12 dicembre, Ida Platano e Alessandro Vicinanza tornano nello studio dove si sono conosciuti e innamorati per raccontare come procede la loro storia nella vita di tutti i giorni. Al centro dello studio, Ida e Alessandro raccontano di essersi concessi anche una piccola vacanza. Ad ascoltare tutto, al proprio posto, c’è Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese, nel corso delle scorse settimane, si è scontrato più volte sia con Ida Platano con cui ha avuto nuovi confronti su quello che è stato il loro amore sia con Alessandro Vicinanza. Tornerà a scontrarsi nuovamente con entrambi?

Riccardo Guarnieri, lacrime per Ida Platano?

Durante il confronto tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza spunta nuovamente l’ombra di Riccardo Guarnieri. Stando alle anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, pare che un messaggio inviato da Riccardo a Ida dopo il suo addio alla trasmissione abbia scatenato una lite tra la Platano e Alessandro Vicinanza. Una rivelazione che porta Gianni Sperti ad intervenire e ad attaccare Riccardo, sommerso nuovamente dalle critiche.

Ida e Alessandro, poi, si lasciano andare ad un ballo e durante tale momento, Riccardo non riesce a trattenere le lacrime per poi lasciare lo studio anche se non si sa se lo sfogo sia dovuto alle critiche o dalla presenza di Ida innamorata di Riccardo.











