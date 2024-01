Gloria Radulescu chi è attrice de Il Paradiso delle Signore/ “Perchè sono tornata? Mi sono…”

Gloria Radulescu chi è: carriera e vita privata

Nel pomeriggio di oggi, il salotto del programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, ospiterà un volto noto del piccolo schermo: Gloria Radulescu. Divenuta nota per lo più per aver interpretato Marta Guarnieri nella soap opera Il paradiso delle signore, è una delle protagoniste più amate della serie. Nasce il 25 settembre 1991 a Roma da padre rumeno e madre italiana.

La sua infanzia la trascorre in Puglia, a Corato, a causa di una malattia respiratorio diagnosticatele a soli 2 anni. Si diploma al Liceo artistico e, all’età di 21 anni, partecipa alla 73ª edizione di Miss Italia classificandosi tra le prime dieci concorrenti. Nel 2013 si diploma presso il Centro di recitazione e dizione Teatrificio 22, per poi trasferirsi a Roma per formarsi presso il Centro sperimentale di cinematografia. Il successo arriva nel 2018, in cui entrerà nel cast della serie televisiva Le tre rose di Eva. L’attrice ha anche fatto alcune apparizioni in: Provaci ancora prof!, Un passo dal cielo e Il candidato – Zucca presidente. Nella vita privata è fidanzata dal 2021, con Daniele Di Benedetti.

Gloria Radulescu e il successo a Il Paradiso delle Signore: le sue parole

Gloria Radulescu, in un’intervista a Libero Magazine, ha parlato a lungo del personaggio che l’ha resa nota al grande pubblico: “Avere avuto la possibilità di interpretare Marta in passato per me è stata la più grande occasione avuta fino a quel momento. Quando mi hanno scelto per Il Paradiso delle Signore lavoravo già da tempo, avevo fatto tante cose, ma non avevo mai avuto un ruolo così importante: con Marta Guarnieri per la prima volta ho ottenuto uno spazio così ampio e per me è stato un momento fondamentale nella mia carriera. ”

L’attrice ha poi spiegato perchè è andata via, per poi rientrare nella serie: “Nel momento in cui mi hanno proposto per la prima volta di diventare Marta, anni fa, ho provato un’emozione incredula, e oggi che ritorno a vestire i suoi panni provo ancora una grande emozione anche perché è stata un po’ una sorpresa. Anche se l’uscita di scena di Marta lasciava un porta aperta, in questi due anni io mi sono dedicata ad altro e non pensavo sarebbe successo di rientrare al Paradiso. Ma quando sono tornata nei suoi panni sul set, qualche giorno fa, è stato come se non si fosse mai interrotto il mio essere là, era come se avessi lasciato solo il giorno prima, non due anni fa. Per questo dico che è stato come rientrare a casa, dentro un gruppo di lavoro che è una grande famiglia.“











