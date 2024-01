Glynis Johns è morta: l’attrice si è spenta a 100 anni/ Era la mamma dei bambini di Mary Poppins

Glynis Johns, addio alla mamma di Mary Poppins

Si è spenta a 100 anni, in una casa di riposo di Los Angeles, l’attrice Glynis Johns. Ad annunciarlo è stato il manager Mitch Clem spiegando che l’attrice è venuta a mancare per cause naturali. Una notizia che è diventata immediatamente virale e commosso il mondo del cinema. Attrice e cantante britannica, ha segnato l’infanzia di tanti bambini nel mondo interpretando la signora Banks nel film Mary Poppins, del 1964.

L’attrice, infatti, interpretava la mamma dei bambini a cui Mary Poppins fa da tata. Allegra, spensierata, con la testa tra le nuvole e già pronta a combattere per i diritti delle donne, la signora Bankls portava in casa quel pizzico di allegria necessario per rasserenare il clima severo della casa imposto dal marito. Un ruolo che le ha permesso di conquistare il successo mondiale.

La carriera di Glynis Johns

Classe 1923, aveva compiuto 100 anni lo scorso 5 ottobre. Figlia della pianista Alice Maude Steele Wareham e dell’attore Mervyn Johns, la sua famiglia era gallese, ma nacque in Sudafrica dove i genitori erano impegnati in tournée. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia sin da bambina quando danzando al Garrick Theatre di Londra nel 1935. Dal l1938 comincia a recitare e ad appassionarsi al mondo del cinema.

Glynis Johns, non rinuncia tuttavia al teatro, e alterna i suoi impegni tra cinema, teatro e successivamente anche tv. Il successo mondiale arriva nel 1964 quando ottiene il ruolo di Winifred Banks nel film Mary Poppins. L‘ultima apparizione teatrale in A Coffin in Egypt a Sag Harbo risale al 1998, anno in cui è stata nominata “leggenda Disney”.

