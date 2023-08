GMG LISBONA 2023, DIRETTA VIDEO 5 AGOSTO/ Papa Francesco, Veglia con i giovani: il programma di oggi

GMG LISBONA 2023, PROGRAMMA DI OGGI CON PAPA FRANCESCO: VEGLIA CON I GIOVANI IN DIRETTA VIDEO STREAMING E TV

Siamo giunti alla quinta giornata della GMG Lisbona 2023 con eventi, testimonianze e preghiere che preparano oggi la grande Veglia con i giovani assieme a Papa Francesco all’interno dell’immenso Parque Tejo, lo stesso dove domani mattina si celebrerà la Santa Messa di chiusura della 38esima Giornata Mondiale della Gioventù. Dopo l’accoglienza di giovedì e la Via Crucis del venerdì, il Santo Padre oggi accompagnerà più di un milione di giovani in preghiera con l’adorazione del Santissimo Sacramento.

Sarà possibile seguire l’intera celebrazione dalle ore (italiane) 21.45 sul canale ufficiale YouTube della GMG 2023 (qui a fondo pagina, ndr): si potrà poi seguire tutti i momenti con Papa Francesco anche tramite il canale YouTube di Vatican News e in tv su TV2000 e Rai 1 con lo speciale di “A Sua Immagine”.

Il programma ufficiale della GMG Lisbona 2023 quest’oggi sabato 5 agosto prevede per Papa Francesco una piccola “deviazione” agli eventi con i giovani, quantomeno al mattino: alle ore 8 è infatti prevista la partenza verso Fatima dove è atteso allo stadio per i saluti e la benedizione dei tanti pellegrini della Madonna. Alle ore 9.30 la preghiera del Santo Rosario con i giovani ammalati presso a Cappella delle Apparizioni del Santuario di Nostra Signora di Fatima, mentre alle ore 11 è previsto il ritorno a Lisbona. Nel tardo pomeriggio alle 18 l’incontro privato di Papa Francesco con i membri della Compagnia di Gesù, suoi confratelli gesuiti, presso il “Colégio de S. João de Brito”: alle ore 20.45 (21.45 in Italia) invece il momento clou della giornata con appunto la Veglia assieme ai giovani al Parque Tejo.

PAPA FRANCESCO ALLA GMG 2023: “CARI GIOVANI, DIO VI CHIAMA PERCHÈ VI AMA”

«Non lasciamoci definire dai nostri problemi»: così Papa Francesco parlava ai giovani della GMG Lisbona 2023 prima della Via Crucis venerdì, l’indomani del grande incontro di apertura che ha dettato un po’ l’agenda di questi intensi giorni di incontri e preghiere nella capitale del Portogallo. In attesa della Veglia con i giovani, Papa Francesco ha ricordato ai giovani presenti e collegati nel mondo quanto siano amati da Dio e chiamati di continuo: «Non siete qui per caso. Il Signore vi ha chiamati per nome, non solo in questi giorni, ma dall’inizio dei vostri giorni».

Nella Chiesa di Cristo c’è posto per tutti, ha ricordato Papa Francesco in uno dei tanti discorsi tenuti in questi giorni davanti ad una marea umana proveniente da ogni parte del mondo: «Il Signore non punta il dito, ma allarga le braccia: ce lo mostra Gesù in croce. Lui non chiude la porta, ma invita a entrare; non tiene a distanza, ma accoglie. In questi giorni inoltriamo il suo messaggio d’amore: ‘Dio ti ama, Dio ti chiama’».

Come raccontava agli universitari della GMG 2023 lo scorso giovedì, l’invito per le nuove generazioni è quello di essere costantemente «maestri di speranza», coltivando quella sana inquietudine celebrata dal Vangelo, «chi domanda resta inquieto e l’inquietudine è il miglior rimedio all’abitudine, a quella normalità piatta che anestetizza l’anima. Essere insoddisfatti è essere uomini: non dobbiamo aver paura di sentirci inquieti, di pensare che quanto facciamo non basti. Essere insoddisfatti, in questo senso e nella giusta misura, è un buon antidoto contro la presunzione di autosufficienza e il narcisismo. Non allarmiamoci allora se ci troviamo assetati dentro, inquieti, incompiuti, desiderosi di senso e di futuro, “com saudades do futuro”!».

