Godzilla, Italia 1/ Il remake del capolavoro di Ishiro Honda

Godzilla è il film drammatico che oggi, lunedì 30 agosto 2021, dalle 21.20 su Italia 1 manderà in onda – per la regia di Gareth Edwards, che ha diretto – Rogue One: A Star Wars Story – e – Monsters – dove ha curato anche la sceneggiatura ottenendo 1 nomination BAFTA come miglior esordio britannico da sceneggiatore. La pellicola è del 2014, distribuita da Warner Bros. Pictures e prodotta da Legendary Pictures, Toho Co. LTD. Il protagonista è Aaron Taylor-Johnson, il suo debutto davanti alla macchina da presa avviene nel 2002, quando nel film – Tom & Thomas: Un solo destino – interpreta il doppio ruolo di due gemelli omozigoti.

Rosamunde Pilcher: Va dove ti porta il cuore/ Su Canale 5 il film con Daniel Donskoy

Il cast si arricchisce della presenza di Bryan Cranston, candidato nel 2016 all’Oscar come migliore attore protagonista per – L’ultima parola: La vera storia di Dalton Trumbo -. Nel 2014 vince 1 Golden Globe e 1 SAG Awards come migliore attore in una serie TV drammatica per – Breaking Bad -. La protagonista femminile è Elizabeth Olsen, in 11 anni di carriera ha al suo attivo 16 film e 2 serie tv, nel 2014 entra a far parte della famiglia Marvelverse e veste i panni di Scarlett in – Capitan America: th Winter Soldier – e interpreta lo stesso personaggio in – Avengers: Age of Ultron -.

Sette donne per una strage/ Su Rete 4 il film di Gianfranco Parolini (30 agosto)

Godzilla, la trama del film

Il protagonista principale di questa storia è un’enorme creatura di nome Godzilla che vive nelle profondità del mare e si nutre delle radiazioni disperse nel pianeta Terra. I vertici delle nazioni mondiali non potendo distruggere la gigantesca creatura millenaria, creano il M.O.N.A.R.C.H. Con il compito di monitorare la creatura e tenere nascosta la sua esistenza all’intera popolazione mondiale. Godzilla a quanto pare, non è l’unico esemplare esistente, difatti nelle Filippine il dottor Serizawa e la sua assistente la dottoressa Graham vengono a conoscenza dell’esistenza di due imponenti crisalidi le cui origini risalgono alla preistoria e che chiamano “M.U.T.O”. All’improvviso una delle due cristalidi si schiude e esce fuori un mostro alato che tenta di liberarsi perché attratto dalla radiazioni prodotte dalla centrale nucleare di Janjira in Giappone. All’interno della centrale nucleare operano i coniugi Jo e Sandra Brody. Un giorno una violenta scossa fa crollare una parte della struttura e Sandra muore, Joe impotente si dispera credendo che la causa del crollo sia la causa di un violento terremoto. Dopo quindici anni il figlio di Jo diventa un ufficiale e si è creato la sua famiglia, mentre il padre è convinto che il governo giapponese abbia nascosto la verità sulla morte della moglie. Per questo motivo l’uomo decide di indagare per suo conto ma vien arrestato e Ford è costretto a tornare in Giappone per togliere dalla prigione il padre. Per accontentare il genitore, Ford torna nella loro vecchia casa e scopre che la teoria del padre è fondata. Nel frattempo anche la seconda crisalide, attratta dalla radiazioni si sveglia e raggiunge la compagna nella Hawai dopo aver seminato distruzione e panico nella centrale di Janjira. Mentre il governo progetta di distruggere i due mostri con un ordigno nucleare, Godzilla si è risvegliato e si dirige verso le coste americane. Cosa ha spinto l’enorme creatura a aggiungersi altri due M.U.T.O.?

La Campionessa: Ride Like a Girl/ Su Canale 5 il film con Teresa Palmer (30 agosto)

Video, il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA