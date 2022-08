Godzilla/ Su Italia 1 il reboot della serie sul mostro gigantesco

Godzilla, film di Ittalia 1 diretto da Gareth Edwards

Godzilla è un film di fantascienza, avventura, azione e thriller, e rappresenta una delle pellicole più amate dagli appassionati del genere.

Va in onda a partire dalle 21,20 di oggi, 21 agosto, su Italia 1 ed è un reboot della serie cinematografica Godzilla diretto nel 2014 da Gareth Edwards. Gli interpreti principali sono: Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Bryan Cranston, Juliette Binoche, Elisabeth Olsen, Sally Hawkins e David Strathaim.

La pellicola è il primo capitolo di una serie dedicata ai mostri chiamata Monstervrse, che comprende anche King Kong. Sicuramente si punta molto sullo spettacolo e poco su momenti di riflessione. Certo va detto che film come questi non esigono per forza dei momenti in cui si rifletta sul senso della vita.

Godzilla, la trama del film

Il racconto di Godzilla si basa sulla scoperta di una gigantesca creatura millenaria che vive nel fondo del mare e si nutre delle radiazioni della Terra e il cui nome è Godzilla. Vista la difficoltà a distruggere il mostro, le potenze mondiali hanno creato il M.O.N.A.R.C.H, che ha il compito di controllare il mostro e nel contempo tenere segreta la sua esistenza alla popolazione.

Nel frattempo, nelle Filippine uno scienziato e sua moglie scoprono l’esistenza di due crisalidi che pare possano risalire alla preistoria, chiamati M.U.T.O, i quali potrebbero appartenere alla stessa famiglia di Godzilla. Le cose si complicano quando uno dei due attratto dalle radiazioni di una centrale nucleare del Giappone si schiude liberando il mostro alato custodito al suo interno. Nella centrale nucleare lavora una coppia di ricercatori, Joe e Sandra, ma purtroppo a causa di un terremoto, la struttura crolla e la donna perde la vita.

Trascorsi 15 anni, il loro figlio, Ford, diventato grande, è diventato un ufficiale di Navy Seal e si è unito in matrimonio con Elle, il padre, invece, non si è ancora ripreso dalla morte della moglie e crede che il governo giapponese abbia mentito sulla morte della moglie.

L’uomo ossessionato dalla ricerca della verità, commette un reato e il figlio è costretto a partire per il Giappone per farlo scarcerare ed è proprio in questa occasione che Ford, decide di aiutare il padre e fa visita alla loro vecchia casa scoprendo che Joe aveva sempre avuto ragione. Godzilla e la crisalide del secondo M.U.T.O. intanto si risvegliano e si dirigono verso la costa americana. Il film termina con Godzilla che si rivela un gigante buono e salva la Terra dagli altri mostri.











