Godzilla/ Video, su Italia 1 il film con Bryan Cranston (oggi, 4 giugno 2019)

Questa sera, martedì 4 giugno, alle 21.30 su Italia 1 va in onda Godzilla, reboot della serie cinematografica con protagonista il celebre “kaijū” del cinema giapponese. Prodotto nel 2014 da Warner Bros., Legendary Pictures, Toho Company, Disruption Entertainment, distribuita dalla stessa major Wanrer Bros, il film è stato diretto Gareth Edwards. Il regista britannico è entrato a far parte del mondo di ‘Star Wars’ con la pellicola ‘Rogue One: A Star Wars Story’, primo spin off della saga. Nel cast del film protagonista principale, nel ruolo del tenente Ford Brody, l’attore Aaron Taylor-Johnson, noto per le pellicole: The Illusionist – L’illusionista, La mia vita è un disastro assieme alla bella Georgia Groome, Captain America: The Winter Soldier, Outlaw King – Il re fuorilegge biografia cinematografica dedicata a Riccardo I di Scozia. Nel cast da ricordare il grande attore nipponico Ken Watanabe, in cast di film indimenticabili come Batman Begins, Memorie di una Geisha, L’ultimo samurai al fianco di Tom Cruise, Lettere da Iwo Jima diretto da Clint Eastwood. Clicca qui per il trailer del film

Godzilla, la trama del film

Lo scenario principale di Godzilla e iniziale è l’Oceano Pacifico e i test nucleari condotti negli atolli più remoti dagli Stati Uniti d’America. In queste acque profonde si narra della leggenda di un mostro abissale chiamato dagli indigeni locali Gojira o Godzilla, un mostro preistorico, quasi una sorta di divinità locale. In realtà gli scienziati sono a conoscenza del fenomeno e quei test nucleari furono proprio voluti al fine di estinguere il mostro, senza successo, istituendo anche un gruppo scelto a proposito chiamato M.O.N.A.R.C.H. Godzilla non ci sta e decide quindi di rivendicare i suoi diritti di creatura antica e coglierà l’occasione per uscire allo scoperto nel momento che nelle Filippine gli scienziati troveranno due baccelli in vita che daranno vita alla progenie del mostro. Da brava e gigantesca madre, Godzilla attaccherà il genere umano, per un motivo ben preciso: riportare nei mari di casa i suoi cuccioli, una motivazione comprensibile…

