Goffredo Cerza, fidanzato Aurora Ramazzotti/ Lei: “mi hai cambiato la vita”

Goffredo Cerza è il fidanzato di Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Un grande amore tra la figlia d’arte e il ragazzo laureato in ingegneria che lo scorso gennaio hanno celebrato l’anniversario di fidanzamento. Il 22 gennaio Aurora ha voluto fargli una bellissima sorpresa pubblicando su Instagram un disegno dolcissimo: lei e il suo Goffredo sdraiati a letto tra le lenzuola di una camera con pareti color glicine. Come mai? A spiegare il perchè di questo disegno e di questi colori è stata proprio la figlia di Michelle Hunziker che ha commentato: “dove tutto ebbe inizio, quattro mura color glicine e due cuori spezzati in cerca di qualcuno che raccogliesse i cocci. Il fermo immagine di un momento che porterò nel cuore a vita. così come ogni momento, bello o brutto di questi cinque anni passati insieme. Buon anniversario”.

Aurora Ramazzotti replica a Tomaso Trussardi "Rapporti rarefatti? No"/ "Si sistemerà"

Un messaggio d’amore che non è passato inosservato e che conferma ancora una volta come tra i due le cose proseguano alla grande. Nessuna crisi quindi per la coppia, come si vociferava tempo fa! Anzi dal 2017 la coppia è felicemente innamorate e hanno grandissimi progetti per il futuro.

Aurora Ramazzotti e la dedica d’amore a Goffredo Cerza

L’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è nato grazie ad un Cupido davvero speciale. Si tratta di Sara Daniela, la figlia di Pino Daniele e migliore amica di Aurora. Nel 2017 il primo incontro, anche se tra i due non è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Sta di fatto che i due hanno cominciato a conoscersi e nel tempo è nato un sentimento che li porta ad immaginare un futuro insieme da marito e moglie. 5 anni d’amore per la coppia con Aurora Ramazzotti che ha dedicato al suo amore un messaggio davvero dolcissimo. ”

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza/ Il fidanzamento a Londra grazie alla figlia di...

“Mi hai cambiato la vita e continui a farlo, inspiegabilmente, ogni giorno” aveva scritto la Ramazzotti al fidanzato nel giorno del suo compleanno. Una bellissima dedica d’amore quella di Aurora al suo fidanzato: “con te ho costruito il castello d’amore che sognavo leggendo i libri: i tuoi occhi parlanti, dal primo giorno che ci siamo incontrati, hanno distrutto le fondamenta del muro che mi difendeva. E io te ne sarò per sempre grata” – ha scritto Aurora più innamora che mai del suo Goffredo!

LEGGI ANCHE:

Goffredo Cerza, chi è il fidanzato di Aurora Ramazzotti/ "Dove tutto ebbe inizio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA