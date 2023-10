Goffredo Cerza, la sorella Carolina è incinta/ La tenera foto di Aurora Ramazzotti insieme alla cognata

La sorella di Goffredo Cerza è incinta: l’annuncio di Aurora

Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza sono diventati genitori del piccolo Cesare e passano molto tempo in famiglia. La figlia d’arte ha un ottimo rapporto anche con la cognata Carolina, che cerca di raggiungere appena può nonostante le distanze.

In particolare Aurora ha pubblicato uno scatto tenerissimo insieme alla cognata, di cui si vedono chiaramente le dolci rotondità: “Carolina Cerza è incinta” hanno notato subito i fan. A corredo della foto anche il piccolo Cesare che gioca con la sua cuginetta in uno scatto pieno d’amore. La famiglia Cerza, dunque, si allarga ancora e, secondo un’indiscrezione, anche la figlia di Eros e Michelle Hunziker potrebbe volere un altro figlio.

Nel corso di un’intervista a Vanity Fair, Aurora Ramazzotti ha parlato dell’amore per il compagno Goffredo Cerza, dal quale ha avuto il piccolo Cesare: “Io lo amo tantissimo, non faccio testo, ma lui è davvero una persona incredibile, un’anima antica intrappolata in un corpo giovane. Devo ringraziare sua madre Francesca, che dice sempre: “L’ho cresciuto pensando all’uomo che avrei voluto incontrare”. E si vede“.

E ancora: “Io cerco costantemente l’equilibrio, lui è molto pragmatico. Magari non ti scrive una poesia, anzi, sicuramente non te la scrive, ma risolve problemi. Io non mi sento al sicuro con me stessa, ma con lui sì. Lui è la mia casa, il posto sicuro a cui torno. Sa amare in un modo intenso, che a volte mi chiedo se merito. E mi dico: cavolo se ama così me, chissà come amerà suo figlio“.

